Кривая физиономия зрады: "оппоблоковцы" внесли в Раду проект об отмене языкового закона

В канун окончания полномочий Верховной Рады VIII созыва нардепы от Оппоблока озаботились языковым законом.
Нардепы из фракции Оппозиционного блока подали на рассмотрение Рады законопроект об отмене языкового закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Такая информация содержится на официальном интернет-портале парламента. Авторами законопроекта значатся нардепы-оппоблоковцы Вадим Новинский, Александр Вилкул и Евгений Мураев.
По их мнению, принятый весной Радой закон о языке нарушает Конституцию Украины, Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств и Европейскую хартию региональных языков.
"Языковой закон нарушает эти нормы в части гарантий развития русского и других языков нацменьшинств (ст. 10 и 11) и в части запрета дискриминации (ст. 24)", − говорится в сообщении партии.
Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла закон под номером 5670-д Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. 16 июля документ вступил в силу.