Кривая физиономия зрады: "оппоблоковцы" внесли в Раду проект об отмене языкового закона

Александр Вилкул и Евгений Мураев / УНИАН

Нардепы из фракции Оппозиционного блока подали на рассмотрение Рады законопроект об отмене языкового закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Такая информация содержится на официальном интернет-портале парламента. Авторами законопроекта значатся нардепы-оппоблоковцы Вадим Новинский, Александр Вилкул и Евгений Мураев.

По их мнению, принятый весной Радой закон о языке нарушает Конституцию Украины, Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств и Европейскую хартию региональных языков.

"Языковой закон нарушает эти нормы в части гарантий развития русского и других языков нацменьшинств (ст. 10 и 11) и в части запрета дискриминации (ст. 24)", − говорится в сообщении партии.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла закон под номером 5670-д Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. 16 июля документ вступил в силу.