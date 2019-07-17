В Киеве фура вылетела с моста: опубликованы фото и видео

Из бака автомобиля начало выливаться горючее / Информатор

Ночью 17 июля в Голосеевском районе столицы грузовик Volvo потерял управление и упал с моста. Водитель авто выжил.

Как пишет Информатор, ДТП произошло около двух ночи в районе Одесской площади. Заезжая на мост транспортной развязки, фуру резко начало заносить вправо - многотонная машина снесла два столба и вылетела с моста. Уже внизу грузовик перевернулся, а из бака начало выливаться горючее.

В результате падения авто повреждены линии электропередач, а водитель автомобиля Toyota не успел среагировать и напоролся дном легковушки на элементы поврежденных столбов.

Дальнобойщик не получил серьезных травм и от госпитализации отказался. Не исключено, что он заснул за рулем, так как следов тормозного пути патрульные на месте аварии не обнаружили. Детали ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

Информатор публикует фото и видео с места проишествия.

Напомним, рано утром 15 июля под Киевом произошло смертельное ДТП - маршрутка, которая везла людей из Львова в Киев, столкнулась с Ford Mondeo, который ехал в попутном направлении. По данным Нацполиции, в результате столкновения три человека из легковушки от полученных травм погибли на месте. Девять пассажиров с травмами различной степени тяжести госпитализированы.