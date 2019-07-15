Смертельное ДТП с маршруткой под Киевом: появились жуткие фотографии

Число жертв аварии возросло до трех.
Рано утром 15 июля под Киевом произошло смертельное ДТП - маршрутка Volkswagen LT, которая везла людей из Львова в Киев, столкнулась с Ford Mondeo, который ехал в попутном направлении.
Сначала сообщалось о двух жертвах аварии. Как пишет УНИАН со ссылкой на Нацполицию, позднее число пострадавших возросло до трех.
"По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля "Ford Mondeо" с маршрутным автобусом "Львов-Киев", который двигался в попутном направлении", - сообщают в полиции.
В результате столкновения три человека из легковушки от полученных травм погибли на месте. Девять пассажиров, получивших травмы различной степени тяжести, госпитализированы.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства и причины смертельного ДТП.
Издание Информатор опубликовало жуткие фото с места аварии:
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Напомним, смертельное ДТП произошло под Киевом на 34 километре Житомирской трассы около 05:40.