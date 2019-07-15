Смертельное ДТП с маршруткой под Киевом: появились жуткие фотографии

Фото Информатор

Рано утром 15 июля под Киевом произошло смертельное ДТП - маршрутка Volkswagen LT, которая везла людей из Львова в Киев, столкнулась с Ford Mondeo, который ехал в попутном направлении.

Сначала сообщалось о двух жертвах аварии. Как пишет УНИАН со ссылкой на Нацполицию, позднее число пострадавших возросло до трех.

"По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля "Ford Mondeо" с маршрутным автобусом "Львов-Киев", который двигался в попутном направлении", - сообщают в полиции.

В результате столкновения три человека из легковушки от полученных травм погибли на месте. Девять пассажиров, получивших травмы различной степени тяжести, госпитализированы.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства и причины смертельного ДТП.

Издание Информатор опубликовало жуткие фото с места аварии:

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/ Фото Информатор

/ Фото Информатор

/ Фото Информатор

/ Фото Информатор

Напомним, смертельное ДТП произошло под Киевом на 34 километре Житомирской трассы около 05:40.