Пиво и креветки: украинский певец засветился на отдыхе в Крыму

Вадим Олейник решил отдохнуть в захваченном Россией украинском Крыму / Главред

Известный украинский певец Вадим Олейник уехал отдыхать в аннексированный Россией Крым, посетив курортный город Ялта.

"Пиво и креветки - незаменимые атрибуты для прогулки на катамаране", - подписал он фото в Instagram.

Певец опубликовал несколько фото с отдыха в Ялте. Помимо натюрморта с пивом и креветками, Олейник показал свои апартаменты - фешенебельный отель Mriya Resort & SPA Yalta, где он предстал перед объективом фотокамеры в белоснежном махровом халате и тапочках.

На одном из фото артист указал, что приехал в Ялту для посещения концерта друга.

"Приехал к другу на концерт", - написал под одним из снимков Олейник.

Имя друга певец не уточнил, хотя об этом спрашивали его подписчики в комментариях.

Напомним, Олейник не скрывает, что посещает Москву с концертами, мотивируя тем, что там много моих друзей, знакомых, слушателей, которые хотят услышать его музыку.