Oleynik: артист должен заявлять о своей гражданской позиции, если понимает, что происходит в стране

На сайте "Главред" состоятся чат с музыкантом, артистом, телеведущим, до недавнего времени солистом группы "ДиО.Фильмы", победителем музыкального украинского проекта "Фабрика звезд-2" в составе дуэта "Дантес&Олейник" Вадимом Олейником (Oleynik). Общаясь с читателями, он рассказал, в каких случая артисту лучше не высказываться по поводу текущих политических событий, приглашают ли его с выступлениями в Россию, сложно ли дался проекту Oleynik первый год творческой деятельности, какие новинки вскоре услышат поклонники артиста, а также поймут ли европейцы песню Джамалы на "Евровидении".

Представляем стенограмму чата с Вадимом Олейником.

Simka: Существуют ли для вас в творчестве какие-то табу?

Вадим Олейник: Для меня главное табу — это алкоголь, препараты, которые мешают соображать и нести настоящую музыку в массы. Не люблю обманывать людей.

Simka: Вы ведь в основном работаете в направлении поп-музыки. Возникает ли желание поэкспериментировать и попробовать себя в других музыкальных стилях? Если да — то в каких?

Вадим Олейник: Мы совсем недавно начали свой творческий путь — только год коллективу Oleynik. Мы экспериментируем со стилем музыки, с элементами музыки. Мы смешиваем стили: это тропикал-хаус и народные инструменты в другом звучании. Сейчас поп-музыка приобрела другой вид. Раньше у нас не было Интернета, и мы не могли настолько расширяться в музыкальном плане. Сейчас есть Интернет, можно экспериментировать, в том числе в поп-музыке.

Tianna: Вадим, поступают ли вам предложения сейчас относительно выступлений в России (на конкурсах или с концертом)? Как реагируете на такие предложения? И как относитесь к коллегам, которые, несмотря ни на что, продолжают концертную деятельность в РФ даже во время войны?

Вадим Олейник: Предложения поступают. Иногда, когда меня приглашают, я еду в Москву с выступлением, потому что там много моих друзей, знакомых, слушателей, которые хотят услышать нашу музыку. Если я вижу, что предложение нормальное, то мы думаем с командой, как лучше поступить, и принимаем решение, ехать или нет.

Что касается украинских коллег, которые выступают в России, — я не смотрю на них: у каждого своя позиция, у каждого своя музыка и своя дорога.

Tianna: На что вы готовы ради популярности и славы? Например, для вас приемлемы такие способы удерживать свое имя на слуху, как откровенные фотосессии, обнародование подробностей личной жизни, скандалы и т.д.?

Вадим Олейник: Сейчас говорить о скандалах или личной жизни нет смысла. Ведь Oleynik — это команда людей, у которой все основано на творчестве. Мы пишем музыку и песни, и благодаря этому нас знают. Так что в откровенных фотосессиях нет смысла и необходимости. Для артиста главное — музыка: если есть музыка и песни, все остальное не важно.

Tianna: Поделитесь вашим мнением относительно того, должен ли артист открыто заявлять о своей гражданской позиции, когда в его родной стране, где он живет, творит, зарабатывает деньги, идет война? Или он должен быть вне политики, якобы не замечая происходящее?

Вадим Олейник: Артист должен открыто заявлять о своей о гражданской позиции. Ведь он выходит в люди, говорит со зрителем. Гражданская позиция должна быть. Другое дело, если артист не знает и не понимает, что конкретно происходит в стране, то стоит подумать, надо ли говорить и судить, кто прав, а кто виноват. В этом случае лучше своей музыкой доносить заложенные в нее месседжи. У нас даже политики не до конца понимают, что происходит.

Malinka: Как думаете, оценят ли на Евровидении песню Джамалы? Станет ли она настолько "народной", как, например, была "Сказка" у Александра Рыбака в свое время?

Вадим Олейник: Джамала — сильный и талантливый артист, и песня у нее хорошая. Но вопрос в том, насколько европейцы готовы воспринимать украинские проблемы, связанные с аннексией Крыма, то есть, то, о чем поется.

Мне кажется, что главное — то, как Джамала споет эту песню, как передаст свое беспокойство, тревогу. Все может быть. Мы очень хотим, чтобы она победила.

Malinka: Вадим, не планируете воссоединиться с Владимиром Дантесом? Довольны ли тем, как выстраивается ваша сольная карьера? Что дается при этом сложнее всего?

Вадим Олейник: Пока что не планирую. Сейчас в рамках сольного проекта много планов, хочется дальше работать сольно. Я желаю и Дантесу, чтобы все было хорошо. Я доволен, как выстраивается моя карьера, сложностей нет. Есть люди, которым нравится наша музыка — я счастлив.

Кристина Гречко: В каких отношениях вы с родственниками, родителями?

Вадим Олейник: У меня с родителями и родственниками самые теплые, искренние и полные любви взаимоотношения. С мамой, правда, я вижусь редко — она в Милане уже 14 лет. С сестрой — тоже редко: она в Черновцах работает и живет. Поэтому, когда мы встречаемся наконец все вместе, чаще всего в Милане, это всегда праздник. С мамой всегда особая связь, она всегда меня поддерживает.

Кристина Гречко: Какой день недельки вы любите? Почему?

Вадим Олейник: Люблю "недельку", потому что это — "неделька" (воскресенье). :)

Кристина Гречко: Вы любите фотографироваться?

Вадим Олейник: Люблю.

Кристина Гречко: Как вы к алкоголю относитесь?

Вадим Олейник: Я к нему не отношусь. :)

Кристина Гречко: Вы часто материтесь?

Вадим Олейник: Нет.

Кристина Гречко: Что вы любите делать в Интернете?

Вадим Олейник: Смотрю передачи, читаю новости и, конечно же, проверяю активность относительно творчества в соцсетях.

Кристина Гречко: Какую черту характера цените в людях?

Вадим Олейник: Честность, порядочность и трудолюбие.

Кристина Гречко: Часто ли вы влюблялись?

Вадим Олейник: Нет, не часто.

Елена Гилберт: Какие планы на лето? Куда-то едете отдыхать?

Вадим Олейник: У нас выходит новая песня "Знаешь". Через две недели запуск трека, и мы уже отсняли лирик-видио на эту песню. Планируем с такой активности начать лето. Также летом будет клип, концерты, возможно, и отдых (хотя сомневаюсь).

Елена Гилберт: Общаетесь ли вы с поклонниками? Планируете ли вы устроить фан-встречу?

Вадим Олейник: Да, "Вконтакте" иногда отвечаю людям, которые мне пишут. Я выбираю людей, с которыми хочу пообщаться, даю им совет, если он нужен. Я планирую устроить фан-встречу в начале июня. Об этом сообщим в соцсетях.

Елена Гилберт: Какой сериал смотрите в данный момент?

Вадим Олейник: "Американская история ужасов".

Vladimir Melnichenko: С кем ближе всех общаетесь из ФК "Маэстро"?

Вадим Олейник: Вова, с тобой общаюсь больше всего. :)

380962695735: Как вы относитесь к футболу?

Вадим Олейник: Хорошо. И он тоже хорошо ко мне относится. :) Мы с ним "на ты". :) Футбол занимает в моей жизни место, равноценное музыке. Много времени провожу на тренировках и матчах ФК "Маэстро". Также являюсь помощником тренера в Испанской академии футбола.

Anna_nik: У вас есть какие-то фобии?

Вадим Олейник: Самая большая фобия для творческого человека — быть неуслышанным и нереализованным.

Христина Гречко: В любом деле бывают переломные моменты. Какие были у вас?

Вадим Олейник: Когда я начинал петь сольно, не понимал, куда двигаться, не было команды и поддержки, финансовой в том числе, тогда было очень сложно. Но главное — не сдаваться и верить в себя и свои силы.

Христина Гречко: Приходилось ли вам переступать через свои принципы?

Вадим Олейник: Да у меня особо и принципов-то никаких нет. Главное — быть честным и любить свою работу. Принципы, они не нужны...

Христина Гречко: Бывают ли моменты, когда вас покидает вдохновение, теряете веру в себя?

Вадим Олейник: Конечно же, такие моменты бывают. У творческих людей это называется депрессией. В такие моменты не хочется ничего делать, песен нет... Тогда нужно уединиться и переосмыслить свое творчество, возможно, поехать в другое место, сменить обстановку, найти место, которое вдохновляет (к примеру, меня вдохновляет море и невесомость). И тогда силы найдутся.

Христина Гречко: Как к вам пришёл первый успех?

Вадим Олейник: А он уже пришел? :)

Елена Гилберт: Вадим, расскажите, где и с кем отмечали Пасху? Может, в семье с сестрой и мамой или с девушкой со своей?

Вадим Олейник: Я, как семьянин, пришел в церковь, отбыл службу, посвятил паску, пришел домой, разбудил девушку, мы покушали и легли спать. В моей семье традиция — мы всегда ходили святить паску, завтракали рано, часов в пять утра, и ложились спать, а потом уже шли гулять. Маму и сестру поздравил по телефону.

Христина Гречко: Расскажите какой-то смешной момент с детства.

Вадим Олейник: Я в детстве был так занят, что у меня даже не было времени на смех. :) Единственное, когда выключали свет на два часа, мы с родителями играли в "города" или "казаков-разбойников". Это было смешно, забавно. Поэтому моя первая песня и называлась "Забавная".

Христина Гречко: Если бы вы не могли красиво петь, чем бы тогда занимались и кем бы стали?

Вадим Олейник: Ответ очевиден: играл бы футбол. :)

Tatyana Litinskay: На что вам не хватает смелости? Говорят, что в жизни нужно попробовать всё. Есть ли вещи, которые вы никогда не попробуете?

Вадим Олейник: Есть мечта — прыгнуть с парашютом. Либо боди-джампинг. Но я, скорее всего, боюсь высоты. До конца не понял, но, по-моему, да. :) Мне нравится смотреть сверху вниз, но не до конца понимаю свои ощущения.

Христина Гречко: Чем занимаетесь, помимо музыки? Опишите свой будний день.

Вадим Олейник: Музыка занимает 24 часа в сутки, все время. Если успеваю — еще сплю. :)

Христина Гречко: Расскажите, как проходили съёмки клипа "Девчонка года".

Вадим Олейник: Клип снимали в самый морозный день в этом году, при минус 14. В павильоне было минус 13. Большое спасибо девушкам, которые приняли участие в съемках, так как им было очень холодно. Но они профессионально выполнили работу, и клип получился достойным.

Христина Гречко: В этом году будет ещё один клип?

Вадим Олейник: Конечно же, будет клип на песню "Знаешь". А, возможно, и не один.

Людмила Калинина: Что для вас значит слово "счастье"? Какой смысл вы вкладываете в это слово?

Вадим Олейник: Счастье — это гармония души и тела. Когда человек находит баланс, когда он рад своей работе, тому, что у него есть семья, что он кому-то нужен в жизни, то тогда он счастлив. Счастье нельзя измерить никакими мерилами — его можно только почувствовать. Чего я всем и желаю.

Людмила Калинина: Вадим, кто из ваших коллег по сцене вам импонирует? С кем вы не дружны?

Вадим Олейник: Мне импонирует Виталик Козловский.

А так, наш коллектив со всеми дружен. Oleynik — это самая дружная команда.

Anna_nik: Песня "Девочка года" — это бомба. Планируется ли фан-встреча в Киеве? Какое ваше коронное блюдо, которое вы сами готовите?

Вадим Олейник: Мое коронное блюдо такое: берешь кашу, заливаешь кипятком, можно посыпать орехами и фруктами. Это блюдо готовлю по утрам.

Фото Михаил Койфман