Берите зонтики: на Киев надвигается гроза

К Киеву приближается атмосферный фронт / fakty.ictv.ua

В понедельник, 22 июля, в Украине ожидается дождливая погода - дожди с грозами пройдут в западных, северных, центральных и в большинстве южных областей.

Как сообщает Укргидрометцентр, без осадков будет лишь на востоке и Херсонской области, а также в Крыму. Температура воздуха днем в южных областях достигнет +32, на остальной территории будет колебаться от +25 до +29. Ночью столбики термометров покажут от +13 до +20.

В Крыму сегодня облачно, но с прояснениями. Днем воздух прогреется до +31, ночью термометры покажут от +16 до +18.

Тем временем синоптик Наталия Диденко предупреждает в Facebook, что к Киеву приближается атмосферный фронт. В столице Украины 22 июля ожидается дождь и гроза.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в Украине с 23 июля ощутимо снизится температура воздуха, похолодание принесет северный ветер. В Укргидрометцентре также предупреждали, что 22-23 числа в Киеве задождит.