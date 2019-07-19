Киев накроют дожди с грозами: синоптики назвали дату

В Киеве с 22 июля задождит, предупредили синоптики / facebook.com/Orthodox.in.

В пятницу, 19 июля, в Киеве днем максимальная температура воздуха может составить +26 градусов, дожди не прогнозируются, однако уже с понедельника, 22 числа, столицу накроют дожди с грозами.

В субботу, 20 июля, днем также будет до +26 и без осадков, спрогнозировали в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, 21 июля немного потеплеет — дневная температура поднимется до +29 градусов, дождей не будет.

В Гидрометцентре предупредили, что 22-23 числа в Киеве задождит — днем прогнозируются дожди с грозами. В столице 22 июля днем прогнозируется до +27, а 23 числа — до +24 градусов.

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что 19, 20 и 21 июля в Украину вернется жара.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в июле текущего года в Украине прогнозируется высокая температура воздуха. Еще один народный синоптик — Владимир Деркач, спрогнозировал, что в июле-2019 не будет жары.

В Укргидрометцентре сообщили, что на протяжении второго месяца лета прогнозируется температурная аномалия — средняя температура немного превысит средние многолетние значения.