В восьми областях и в Крыму "врежет" непогода — Укргидрометцентр

В ряде регионов Украины во вторник ожидается непогода / vk.com/typical_cherkassy

Во вторник, 23 июля, на всей территории Украины прогнозируются дожди, на юге и востоке нашей страны ожидаются грозы, град и шквалы.

Непогода будет на Харьковщине, на Луганщине, на Днепропетровщине, на Донетчине, на Запорожье, на Николаевщине, на Херсонщине, на Одесчине и в подконтрольном РФ Крыму, сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, на восточной части украинского государства и на южной днем максимальная температура воздуха составит +31 градус, на западе и на севере — +24, а в центре — +25. В Киеве днем прогнозируется дождь с грозой, температура может составить +23…+25 градусов.

"...В южных, восточных, центральных, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", — предупредили в Гидрометцентре.

/ Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко предупреждала, что в Украине с 23 июля ощутимо снизится температура воздуха, похолодание принесет северный ветер.

В Укргидрометцентре сообщали, что в июле-2019 прогнозируется температурная аномалия — средняя температура немного превысит средние многолетние значения.