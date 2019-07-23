Пару дней тепла и снова холодина: синоптик дала прогноз погоды на конец июля

Выходные 27 и 28 июля порадуют теплом/ 1zoom.ru

Погода в Украине снова изменится - нас ждет очередное похолодание, которое наступит уже с 29 июля. Впрочем, в ближайшие выходные июль еще порадует теплом.

Как пишет синоптик Наталия Диденко в Facebook, 27 и 28 числа в Украине ожидается потепление, но уже с понедельника снова похолодает. Завтра, 24 июля, Украину накроют дожди, местами также возможны грозы и усиление ветра. На Юге в среду будет тепло и солнечно, лишь на юге Крыма есть вероятность дождя с грозой.

Температура воздуха в среду составит + 23… + 26 градусов, на юге и востоке, а также в Днепре и районах ожидается + 26… + 30 градусов.

Погода в Киеве 24 июля будет прохладной. Синоптик прогнозирует кратковременный дождь и грозу. Ночью в столице столбики термометра поднимутся до +13 +16 градусов, завтра днем ​​предполагается + 22…+ 25 градусов.

Напомним, на сегодня, 23 июля, синоптики прогнозировали, что на всей территории Украины дожди, на юге и востоке нашей страны - грозы, град и шквалы.