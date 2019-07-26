Стало известно, когда Киеву светит +31: названы даты

В Киеве 28-29 июля днем температура может составить +31 градус / УНИАН

В Украинском гидрометцентре составили прогноз погоды на субботу, 27 июля, — в Киеве будет сухо, максимальная температура воздуха составит +28 градусов.

В воскресенье и в понедельник, 28-29 числа, в столице также ожидается сухая погода, днем прогнозируется до +31 градуса, сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптики предупредили, что во вторник, 30 июля, в Киеве немного снизится дневная температура воздуха — максимум ожидается +28, днем и ночью будут дожди, возможны грозы.

Читайте такжеОт жары до заморозков: синоптики дали неожиданный прогноз погоды на август-2019В столице 27 июля ночная температура может составить +16…+18 градусов, а дневная — +26…+26. В Гидрометцентре добавили, что 28-29 июля ночью будет +18…+20, а днем — +29…+31.

Прогноз погоды по Киеву от Укргидрометцентра

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила, что 31 июля-1 августа погода в Украине изменится — снова существенно снизится температура воздуха. Ранее в Укргидрометцентре поделились долгосрочным прогнозом, стала известна погода на месяц — по данным синоптиков в июле-2019 будет температурная аномалия.