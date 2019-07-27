Погода 27 июля: где в Украине пройдут дожди, а где ждать жары до +31

Летний дождь накроет запад и восток / 1zoom.ru

Погода 27 июля 2019 принесет дожди на запад и восток Украины, на юге, в центре и на севере ожидается солнечный сухой день.

На западе днем прогнозируют +26 +28 градусов тепла, осадки в виде дождей, местами с грозами. На востоке также дожди, температура воздуха прогреется до +25 +27 градусов.

На севере сохранится теплая солнечная погода, синоптики прогнозируют +26 +28 градусов тепла. Без осадков также ожидается и в центре Украины – днем температура +26 +28.

На юге будет припекать: солнце прогреет воздух до +29 +31 градусов.

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Погода 27 июля Киев

Киев 27 июля погода разбалует: ожидается +26 +28 градусов, без осадков. Ночью синоптики прогнозируют +16 +18.

Ранее стало известно, когда Киеву светит +31: названы даты.