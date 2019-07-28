Шести областям Украины светят неприятные погодные "подарки"

В воскресенье в шести областях Украины ожидается непогода / facebook.com/olya.zorya.1

В воскресенье, 28 июля, погода в Украине на части территории может преподнести неприятные "подарки".

На западной части нашей страны ожидается непогода, сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, в пяти западных областях будут грозы, а в еще одном регионе, кроме грозы, ожидаются шквалы и значительный дождь.

Прогноз погоды в Украине на 28 июля: в каких областях прогнозируется непогода

Грозы ожидаются в Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Гроза, шквалы и значительный дождь могут накрыть Закарпатскую область.

/ Скриншот с meteo.gov.ua

Также в Гидрометцентре сообщили, что на Волыни, на Ровенщине, на Закарпатье и на Ивано-Франковщине днем температура составит +29…+31 градус, на Львовщине — +30…+32, а в Черновицкой области — +31…+33.

/ Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко написала, что скоро погода в Украине снова изменится — 31 июля-1 августа ожидается существенное снижение температуры. В Укргидрометцентре спрогнозирована погода на месяц в нашей стране — синоптики предупреждали о температурной аномалии.