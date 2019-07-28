Погода в Киеве резко испортится — синоптики

Прогноз погоды для столицы на конец июля не очень оптимистичный.
В понедельник, 29 июля, погода в Киеве ожидается сухая и солнечная, максимальная дневная температура может составить +31 градус.
Во вторник, 30 июля, в столице испортится погода — днем и ночью ожидаются дожди, возможны грозы, а температура днем не превысит +26 градусов, предупредили в Украинском гидрометцентре.
По данным синоптиков, в последний день июля — 31 числа, в Киеве прогнозируется сухая погода, однако максимальная дневная температура так и не превысит отметку в +26 градусов.
Прогноз погоды в Киеве на конец июля:
- 29 июля ночью — +17…+19, днем — +29…+31;
- 30 и 31 июля ночью +15…+17, днем — +24…+26.
В столице 1 августа температура воздуха может опуститься еще ниже — ночная ожидается +10…+12, а дневная — +22…+24.
Напомним, синоптик Наталья Диденко предупреждала, что в конце июля — в начале августа в Украине серьезно похолодает. Ранее в Укргидрометцентре обнародовали прогноз на июль-2019 — погода на месяц не прогнозировалась очень необычной.