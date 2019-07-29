Выгорело больше гектара: масштабный пожар охватил лес в Херсонской области

На Херсонщине горел лес / facebook/khersonpolice.official

В Херсонской области на территории Збурьевского лесничества Голопристанского района мгновенно загорелся лес – площадь в 1,2 гектара охватило огнем.

По информации пресс-службы Нацполиции в Херсонской области, занялась низменная хвоя.

"Над ликвидацией пожара работали спасатели службы по чрезвычайным ситуациям и работники лесничества, было задействовано 5 пожарных автомобилей и 2 трактора. Огонь удалось потушить, пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Как сообщил начальник Голопристанского отделения полиции Александр Воропаев, пока на месте продолжают работать спасатели и следственно-оперативная группа отделения полиции, проводят все необходимые мероприятия по установлению обстоятельств возгорания.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета.

Спасателям удалось потушить пожар / facebook/khersonpolice.official

Ранее стало известно, что в России пылает тайга, власть гордо молчит, народ плачет - видео.