Цена жизни – 600 долларов: двое мужчин убили строителя за кражу, а потом нашли эти деньги у себя

Двое мужчин жестоко расправились с молодым парнем из-за якобы украденных денег / facebook/Андрій-Нєбитов

В Киевской области в Ирпене прораб и его пособник жестоко расправились с молодым человеком, который работал на стройке.

Убитый Евгений якобы украл у прораба 600 долларов. За это его убили, тело вывезли в лесополосу, подожгли, чтобы скрыть следы преступления и закопали в земле, сообщил на своей странице в Facebook начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов.

О пропаже парня полиции заявили родственники, которые неделю назад потеряли с ним связь. Работники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установили место работы пропавшего Евгения, его руководителя и партнера,

"На конкретные вопросы о судьбе парня прораб и пособник путались в ответах, а впоследствии рассказали, что убили парня за кражу 600 долларов и вывезли в лесополосу. Для укрытия преступления тело Евгения подожгли и закопали в земле. Во время проведения расследования следователи получили неопровержимые доказательства совершения убийства", - рассказал Небытов.

Обоих задержали и поместили в изолятор временного содержания. Якобы украденные убитым Евгением деньги, прораб нашел у себя.

Полиция нашла обугленное тело молодого парня / facebook/Андрій-Нєбитов

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