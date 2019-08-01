Непривычно холодно: климатологи поставили вердикт июлю

Холоднее всего в Киеве было 11 июля / Утро

Погода в Киеве в июле 2019 года была непривычно холодной. В частности, во второй половине месяца температура воздуха опусилась ниже климатической нормы.

"Необычно холодная, как для середины лета температура воздуха второй декады июля оказалась ниже климатической нормы на 1,9°С, что вызвало снижение температуры воды в Днепре в пределах города 17 числа ниже 20 градусов", - сообщают в обсерватории имени Бориса Срезневского.

Холоднее всего было 11 июля, когда минимальная температура воздуха под утро опустилась до +11,5 градуса , а жарче всего было 1 июля, когда максимальная температура после полудня поднялась до +33 градусов.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха июля составила +19,8 и оказалась выше климатической нормы лишь на полградуса. Прохладнее нынешнего июль был июль 2000 года, потому что его температура на 0,2°С оказалась ниже климатической нормы.

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