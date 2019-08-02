Названы области Украины, которым "светят" серьезные грозы и град

Некоторым областям Украины "светят" серьезные грозы и град, сообщили в ГСЧС / facebook.com/olya.zorya.1

В ряде областей Украины из-за перемещения активного циклона прогнозируются значительные грозы, ливни и сильный ветер.

Непогода накроет южные, восточные, Кировоградскую и Днепропетровскую области, сообщили в ГСЧС, ссылаясь на прогноз погоды от Украинского гидрометцентра.

По данным ведомства, в отдельных районах возможен град.

"…в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины ожидаются грозы, значительные, местами сильные дожди, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, местами - 25 м/с…", - отмечается в сообщении.

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