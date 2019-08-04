Синоптик спрогнозировал для Украины сухой период: названы даты

4 августа 2019, 09:30

Эксперт дал "радужный" прогноз погоды на начало последнего месяца лета.

Погода в Украине - В Украине с 5 августа начнется сухой период, спрогнозировал народный синоптик
В Украине с 5 августа начнется сухой период, спрогнозировал народный синоптик / slavdelo.dn.ua

Погода в Украине после понедельника, 5 августа, до 17 числа прогнозируется сухая, а в конце месяца ожидаются осадки.

С 17 августа на юге нашей страны температура снизится до +21...+24 градусов, но через четыре дня повысится, рассказал народный синоптик Леонид Горбань в эфире ObozTV.

Собеседник добавил, что в Одесской области в конце августа ожидается хорошая погода, еще можно загорать и купаться, - температура составит +25...+27, +26…+31 градус.

"…после 5 августа осадков не будет до 17 августа. Затем перерыв, а в конце месяца - 25-27 августа - тоже осадки", - заявил он.Читайте такжеКиев "продинамит" циклон с Балкан - синоптикРанее в Укргидрометцентре спрогнозировали, что погода в Украине в августе 2019 года может удивить температурой воздуха — она ожидается немного выше средних значений, зафиксированных на протяжении многих лет. Синоптик добавил, что в украинском государстве средняя температура не превысит +24 градуса.

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