Сбой эфира и проблемы в работе: украинская ТРК подверглась мощной кибератаке

Черноморская телерадиокомпания подверглась кибератаке

В субботу вечером, 3 августа, мощная кибератака была осуществлена на эфирный сервер Черноморской телерадиокомпании, которая после аннексии Крыма Россией переехала на материковую Украину и вещает из Киева.

Одномоментно были выведены из строя все ключевые элементы управления эфиром, так же как и все резервные копии и запасные инструменты, что указывает на то, что атака была предварительно подготовлена. Это привело к серьезному сбою работы, и теперь эфир может быть недоступен до 8 августа, этом сообщает Радио Свобода.

Читайте такжеКиберполиция обвиняет российских хакеров в атаке на государственные ресурсы"Мы связываем атаку с профессиональной деятельностью телерадиокомпании, в том числе с освещением темы российско-украинской войны и выстраиванием моста через созданную российской пропагандой ментальную пропасть между гражданами Украины - жителями Крыма, Донбасса и свободной части страны", - сказал президент Черноморской телерадиокомпании Евгений Каленский.

Как известно, Черноморская телерадиокомпания создана в декабре 1993 года, вещала в Крыму на эфирных аналоговых частотах (сегодня на них вещает российский государственный телеканал Россия 24). После аннексии Крыма Россией переехала в Киев, откуда ведет спутниковое вещание.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские хакеры взломали 60 тысяч аккаунтов Facebook.