"А в Турции россиян немерено": в сети показали пустынные пляжи Крыма

На обычно людных курортах Крыма - затишье / twitter/KrimRt

Аннексированный Россией Крым стал "меккой" для туристов, утверждают оккупационные власти. Местные жители решили показать, как на самом деле обстоят дела с туризмом на полуострове.

Обещанного "наплыва" гостей не случилось – пляжи Феодосии, Гурзуфа и Поповки сиротливо пустуют, иногда приютив к себе случайных отдыхающих. Фото с пустыми пляжами показал в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.

"Феодосия. Август как август. Просто не серпень", - пишет блогер, демонстрируя 5 отдыхающих в воде и одного спасателя на пустынном пляже.

"Высокий сезон" в Крыму / twitter/KrimRt

Одинокий спасатель на пляже Феодосии / twitter/KrimRt

В Гурзуфе также едва наберется десяток отдыхающих – а все потому, что общественные пляжи теперь присвоили местные царьки.

"Гурзуф радуется "простым смертным теперь запрещено под страхом расстрела туда ходить. Только элита общества, не поверите, живу в двух шагах и предпочитаю даже мимо не ходить. Это Артек, детский лагерь Лазурный" - жители комментируют фото", - отметил блогер.

В Поповке туристы поселились под несколькими зонтиками, но "высокого сезона", обещанного властями аннексированного Крыма, почему-то не видно.

Отдыхающие в Крыму / twitter/KrimRt

В комментариях юзеры отмечают, что отдыха в Крыму россияне променяли на "все включено" Турции.

"А в Турции россиян немерено. Только оттуда", - написал юзер Dirty Garry.

"Боже, сколько народу", - иронизирует Сергей А.Т.

"Миллионы туристов говорят "привет!", - отметил пользователь Крымская Жужелица.

Напомним, ранее на фото показали освенцим от оккупантов и лысые пляжи Крыма. В Керчи русские оккупанты установили на причале на набережной ограждение, при этом это ограждение заварили между собой железными прутьями.