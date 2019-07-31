"Крым проклят": на фото показали освенцим от оккупантов и лысые пляжи

Крым превращается в военную базу. В одним местах пляжи оградили забором, в других – пугает людей вода с примесью фекалий и запахом "русского духа".

Практически ежедневно в соцсетях появляются сообщения о "подарках" оокупации.

Так, в Керчи русские оккупанты установили на причале на набережной ограждение, при этом это ограждение заварили между собой железными прутьями.

Теперь люди любуются морем через забор и пишут гневные письма.

Особенно гневаются владельцы яхт, которых лишили бизнеса.

В комментариях народ не сильно сочувствует жителям крыма.

"Побольше и повыше надо чтоб море сохранить, ато засрут гады потом после их выгребать лет 10", - высказался некто Павел.

"Скоро и через забор смотреть запрещат", - убежден Серега.

"Жители и гости города больше не смогут наслаждаться морскими прогулками по Керченскому проливу и видами Крымского моста. В то время как по всему региону проводятся государственные программы и мероприятия по развитию морского туризма и возведение яхтенных марин, администрация Керчи решила оставить город даже без единственного действующего причала. Общественность справедливо возмущена и требует разобраться в сложившейся ситуации. Вместо того, чтобы произвести ремонтные работы, либо, как было ранее предложено, передать причал в аренду частным лицам для проведения капитального ремонта с целью дальнейшей эксплуатации, забор был заварен, а яхтсменам вынесли предупреждение. Таким образом, в городе больше не остается площадок для размещения яхт.

Набережная уже несколько лет находится якобы на реконструкции, однако это не соответствует действительности. Как и Большая Митридатская лестница, она находится в запустении и продолжает разрушаться. Но ведь именно под предлогом ремонта закрыли причал!", - пожаловались граждане Крыма на сайте kerch.fm.

"Власти уничтожают туризм в городе, так оно и есть. Я с другой стороны смотрю на это вредительство. За лето много раз слышал от приезжих и родственников своих и знакомых, что пока больше не приедут в этот свинарник заваленный свалками мусора и убитой инфраструктурой, так как ничего не меняется, а только усугубляется. Просто возмущены преступным бездействием и не понимают, почему горожане терпят этот хаос и бедлам.. Лично показывал статьи про хаос с мусором в Аршинцево, жалобы на других сайтах чиновникам в Симферополь на некомпетентную власть в городе. Больше всего приезжих поразило полное бездействие и равнодушие городского админа и тем более властей Крыма, которые не в состоянии организовать работу городских служб и заставить чиновников работать на город. А когда прочитали про ходатайство и заботу высокого покровителя о снятии выговора главе города, то выпали в осадок. Очень просили информировать о дальнейшей ситуации в городе, но следующий год пропустят...", - излил душу в сети некто под ником Зевс.

"Лично моя точка зрения и надеюсь не только моя - триста лет нам не сдался этот туризм. От понаехавших ничего хорошего не происходит, скорее наоборот - мусор, хамство и высокие цены. Интересует совсем другое - рабочие места и достойная зарплата", - высказался некто Стивен.

"Вместо того, чтобы заинтересовать владельцев в легальном бизнесе - запрет на любую деятельность. Вместо обрезки деревьев - спилить вообще на пенёк. Вместо ремонта инженерных сооружений - снести или поставить навечно забор... Местная власть ведёт себя как хреновый хирург: чтобы не лечить конечность - проще оттяпать, и нет проблем!", - пожаловался человек под ником Шитик.

Жалуются и "оккупантов из России" и жители солнечной Ялты.

"Концлагерный барак жены Пескова закрыл море в Ялте и закрепил атмосферу Освенцима в Крыму. Это еще не все. Хдадореагенты они будут сливать в море и все желающие смогут скрепно поплавать в химикатах"- сказано в сообщении на странице KrimRt в twitter.

В комментариях кто-то подметил: "Крым проклят".

К слову, а Саки и Алушта "задыхаются" от наплыва туристов. Их так много, что пляжи пустуют. Пляжи, на самом деле, лысые.

Кроме того, в Нахимовском районе Севастополя, которые местные называют просто "Корабелка", теперь загорают прямо на бетоне и купаются в небольших бухтах – Аполлоновой и Угольной. Остальные прибрежные территории заняты портовыми зданиями и воинскими частями Черноморского флота России, и турист в этом месте – редкое явление, передает krymr.com.

Напомним, ранее на видео показали Крым, утопающий в "русском" говне. В начале июля в Коктебеле канализационные стоки залили один из пляжей. Только спустя несколько недель Росприроднадзор официально сообщил, что концентрация вредных веществ в воде у берегов курортного поселка в несколько раз превышает предельно допустимые нормы.

Читайте также"Понаехавшая худоба, дебилы, позорище": в Сети обсуждают скрепы на параде в Крыму - фотоКрымчане в соцсетях ужасаются масштабами проблемы и возмущаются попытками чиновников ее "замолчать".