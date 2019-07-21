"Жрите, не обляпайтесь, это ваша говень": на видео показали Крым, утопающий в "русском" говне

Крым утопает в фекалиях / facebook.com/yuriy.beneliyahu

В начале июля в Коктебеле канализационные стоки залили один из пляжей. Только спустя несколько недель Росприроднадзор официально сообщил, что концентрация вредных веществ в воде у берегов курортного поселка в несколько раз превышает предельно допустимые нормы.

Крымчане в соцсетях ужасаются масштабами проблемы и возмущаются попытками чиновников ее "замолчать".

Но все по порядку.

Бурление нечистот прямо на пляже обнаружили местные жители.

"Кто в курсе?? В Коктебеле нашли нефть прямо на пляже????Ролик прислали, но никто не в курсе... это же экологическая катастрофа, если это случилось сейчас. Нужно закрывать набережную", - написал в социальной сети Facebook Александр Горный, и опубликовал красноречивое видео.

По этим видео в комментариях посыпались жалобы.

"Два дня был в Коктебеле, реально ощущается запах фекалий на набережной", - отметил Сергей Дудченко.

"В Севастополе еще хуже. У вас холеры нет пока. и чумы) На пляже "Омега" высеяли холеру, "Хрустальный" закрывали из-за энтерококка: после разрушения очистных и пропажи денег на их ремонт город русской славы захлебнулся в собственных нечистотах", - уточнил Игорь Игорев.

Так вот, данные управления Росприроднадзора по Крыму опубликовал у себя в Фейсбуке пророссийский активист из Феодосии Александр Талипов.

"И всё-таки в Коктебеле была экологическая катастрофа, при этом местные власти её умолчали!

Заявление главы администрации Феодосии, который 8 июля озвучил, что:"Биологический анализ получен – в норме. Химический анализ будет через два дня. Ждем", – это ложь", - написал активист.

В этом же сообщении Талипов озвучил данные реальной проверки.

"Ион аммония - превышение ПДК в 168 раз!!!Вдумайтесь, в 168 раз!!! Продуктом распада аммония является аммиак. В воде он связывается с другими элементами и может создавать очень токсичные соединения. По сути, это однозначно канализационные стоки.Фосват-ион - превышение ПДК в 39 раз!!Анионные поверхностные активные вещества - превышение ПДК в 20 раз! Они образуются от различных чистящих, моющих средств, химии. Незначительное превышение из концентрации ведёт к гибели биологических организмов и наносят вред здоровью людейРастворимый кислород ниже в 60 раз!Снижение кислорода указывает на её химическое или биологическое загрязнение", - отметил Талипов.

В комментариях под сообщением активиста разразилась дискуссия. Люди обсуждают, как им жить в таких условиях, что делать, и ожно ли как-то изменить ситуацию.

"А коктебельцы сетуют что отдыхающих в этом году стало меньше чем в прошлом. Отдыхающие что совсем умалишенные чтобы ехать в эту клоаку (извините за определение)?", - пишет Александр Пан.

"Зато Крым наш, а пиндосов мочить будем! Ура. Слава России!!! Бандеры не пройдут - все в говне, не пролезет никто)))))", - добавил Любомир Светлов.

Но не только в Коктебеле проблема с запахом. Экологической катастрофой называют ситуацию и на городском пляже Керчи, где, по словам очевидцев, ощущается острый запах канализации.

В Youtube появилось видео, которое демонстрирует все "прелести" отдыха в Керчи.

"Зато на родине. Это ж ваши родные теперь какашки. Купайтесь на здоровье", - прокомментировала видео Наталья Лукьянова.

"Как писал один потомок эфиопа - " Там царь Кащей над златом чахнет; Там русский дух... там Русью пахнет!", - добавил некто под ником Иеру Салем.

"Камни с неба не подвезли, пользуйтесь говном из недр", - высказался dubishe.

"Прелестно, за пять лет экология Крыма стала эталоном для отдыха росийских оккупантов, только русские могут гадить там где отдыхают. А по всему ЮБК уже 6 лет как протекают бочки с химоружием времён ВОВ и заботливые власти ни одной из 1200 шт.не выняли....КУПАЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ РУССКИЕ ОККУПАНТЫ", - высказался некий Сима.

Читайте также"Пусто тут, гоблин Аксёнов ё*нулся": на фото показали "сумасшедший наплыв" туристов в аннексированном Крыму"А мор рыбы из-за вашего Керченско-путинского забора, который меняет экосистему моря в худшую сторону. Там у вас не только рыба дохнет, дельфины не выдерживают. Течение из-за моста нарушено, вода застаивается и уменьшается кислород. Сходили дружно на референдум? Жрите, не обляпайтесь. Это теперь ваша говень", - возмутился некто Ани Арку.

В конечном итоге, судя по сообщениям в соцсети, оказалось, что проблема загрязнения морской воды в Крыму ощущается практически повсеместно.

Касноречивые фотографии разметил в социальной сети Facebook Yuriy Ben Eliyahu и подписал их так: "Сворованный россиянами Крым полностью готов к приему российских туристов. Говно в море запущено, аромат россии разносится по округе".

Напомним, ранее сообщалось, любители блинов с лопаты льют слезы из-за "оккупации" пляжей в Крыму. Люди выходят на митинги, просят убрать колючую проволку и открыть им доступ к морю.