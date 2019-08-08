Синоптик предупредил, какие области Украины накроет непогода

Сегодня ряд областей Украины накроет непогода, предупредил синоптик / vk.com/typical_cherkassy

В четверг, 8 августа, погода в Украине в ряде областей ожидается неблагоприятная – прогнозируются грозы и сильный ветер.

В отдельных районах западных, южных и большинства центральных регионов возможен град, спрогнозировали в Украинском гидрометцентре.

Синоптик предупредил, что дожди с грозами буду на Волыни, на Ровенщине, на Житомирщине, на Львовщине, на Тернопольщине, на Хмельнитчине, на Виннитчине, на Закарпатье, на Ивано-Франковщине и в Черновицкой области.

Грозы ожидаются на Черниговщине, на Сумщине, на Черкащине и на Кировоградщине. Погода в Киеве на сегодня также может быть неблагоприятной - днем прогнозируется дождь с грозой.

Максимальная температура на западе, на востоке и на севере составит +30 градусов, а в центре и на юге - +31.Читайте такжеОт зноя до заморозков: синоптики удивили прогнозом погоды на август

/ Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, погода в Украине на август 2019 уже спрогнозирована Укргидрометцентром. Синоптики предупреждали, что в течении последнего летнего месяца температура будет выше средних многолетних значений.