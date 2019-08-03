Погода в Украине: сегодня ряду областей грозит погодный "удар"

В некоторых регионах возможен град, предупредил синоптик.
В субботу, 3 августа, погода в Украине в ряде регионов ожидается неблагоприятная - в большинстве западных, центральных и южных областей страны прогнозируются грозы.
В Карпатском регионе, в Одесской и в Николаевской областях местами будут значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с, спрогнозировали в Украинском гидрометцентре.
Погода в Украине на завтра в ряде областей из-за перемещения активного циклона также прогнозируется неприятная.
Синоптик предупредил, что осложнения погодных условий ожидается на юге, на востоке, на Кировоградщине и на Днепропетровщине - возможны значительные грозы, местами - ливни, скорость ветра может достигнуть отметки в 25 м/с.
Читайте такжеЧасти Украины грозит очень серьезное похолодание: синоптик назвал датыРанее синоптик Наталья Диденко написала, что часть Украины накроет циклон и принесет погодную "какабеку". В Укргидрометцентре уже спрогнозирована погода в Украине на август 2019 - на протяжении последнего месяца лета температура воздуха ожидается немного выше средних многолетних значений.