На Одесчине ребенка "забрало" море

Под Одессой мальчика "забрало" море / www.chekltd.ru

В среду вечером, 7 августа, возле села Григоровка Лиманского района (находится под Одессой) мальчика, 2006 года, унесло в открытое море.

Ребенок вместе с отчимом купался в Черном море возле "дикого" пляжа, их накрыло волной и понесло в открытое море, сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины на Одесчине.

По данным спасателей, мужчину спасли пограничники на катере, а мальчика начали искать водолазы.

"…в акватории Черного моря мальчик, 2006 г.р., вместе с отчимом, 1966 г.р., пошли купаться вблизи несанкционированного пляжа - их накрыло волной и унесло в море...", - отметили спасатели.

Напомним, вечером 1 августа в курортном селе Приморское Килийского района Одесчины у базы отдыха Ветерок убило током 6-летнего мальчика. СМИ писали, что погибший – иностранец.