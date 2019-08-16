Облили фекалиями, брызнули слезоточивым газом: под Киевом атаковали нардепа

16 августа 2019, 12:58

Охрана пыталась задержать напавших на Виталия Куприя мужчин.

  • Под Киевом напали на нардепа Виталия Куприя kv.npu.gov.ua
  • Под Киевом напали на нардепа Виталия Куприя Фейсбук В.Куприя
  • Под Киевом напали на нардепа Виталия Куприя Фейсбук В.Куприя
  • Под Киевом напали на нардепа Виталия Куприя Фейсбук В.Куприя

В пятницу утром, 16 августа, в Гостомеле Киевской области двое неизвестных напали на народного депутата Виталия Куприя.

Нападавшие забрызгали мужчине лицо слезоточивым газом Терен-4 и облили ему одежду жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на экскременты, сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области. После инцидента злоумышленники скрылись на автомобиле Опель серого цвета. 

Сам Куприй на своей странице в Facebook сообщил, что ищет нападавших на него и назвал нападение на себя "очередным покушением".

Відео як намагались затримати нападників на мене, які застосували проти мене газ!

Опубліковано Віталій Купрій Пʼятниця, 16 серпня 2019 р.

Кроме того, Куприй также выложил в своем Facebook видео, как охрана пыталась задержать напавших на него мужчин.

Он также показал документы напавших на него мужчин и подчеркнул, что одним из них оказался чеченец.

Один із нападників чеченець

Опубліковано Віталій Купрій Пʼятниця, 16 серпня 2019 р.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве мужчина с охотничьим ружьем ограбил офис одного из депутатов.

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нападение нардеп Гостомель фекалии слезоточивый газ Виталий Куприй
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