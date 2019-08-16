Облили фекалиями, брызнули слезоточивым газом: под Киевом атаковали нардепа

Охрана пыталась задержать напавших на Виталия Куприя мужчин.
В пятницу утром, 16 августа, в Гостомеле Киевской области двое неизвестных напали на народного депутата Виталия Куприя.
Нападавшие забрызгали мужчине лицо слезоточивым газом Терен-4 и облили ему одежду жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на экскременты, сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области. После инцидента злоумышленники скрылись на автомобиле Опель серого цвета.
Сам Куприй на своей странице в Facebook сообщил, что ищет нападавших на него и назвал нападение на себя "очередным покушением".
Відео як намагались затримати нападників на мене, які застосували проти мене газ!Опубліковано Віталій Купрій Пʼятниця, 16 серпня 2019 р.
Кроме того, Куприй также выложил в своем Facebook видео, как охрана пыталась задержать напавших на него мужчин.
Он также показал документы напавших на него мужчин и подчеркнул, что одним из них оказался чеченец.
Один із нападників чеченецьОпубліковано Віталій Купрій Пʼятниця, 16 серпня 2019 р.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве мужчина с охотничьим ружьем ограбил офис одного из депутатов.