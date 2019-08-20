Ночная стрельба в столичном Голосеево: стали известны подробности

Правоохранители уже установили нескольких активных участников инцидента / Фото Информатор

В ночь на вторник, 20 августа, возле станции метро в Голосеевском районе Киева звучали выстрелы, в результате пострадали несколько людей. В полиции Киева заявляют, что конфликт возник между представителями Муниципальной охраны и частной охранной фирмы.

Как сообщают в пресс-службе полиции, правоохранители уже установили нескольких активных участников события. Сейчас решается вопрос о задержании пятерых из них. Все эти люди имеют телесные повреждения и находятся в больницах под охраной.

В свою очередь, руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный рассказал, что во время планового обхода Голосеевского парка сотрудники КП Муниципальная охрана заметили большое скопление подозрительных лиц в черной униформе, которые достаточно громко что-то выясняли между собой. Они попытались узнать причину собрания, но неизвестные ответили руганью и оскорблениями. Дежурный наряд доложил о ситуации оперативному дежурному и своему руководству.

На место прислали два экипажа группы быстрого реагирования. После того как на место инцидента прибыли патрули и руководство, неизвестные совершили нападение на сотрудников муниципальной охраны и открыли стрельбу из огнестрельного оружия. Загуменный добавил, что неизвестные также выстрелили в боковое стекло одной из патрульных машин. Водитель получил ранение головы, его немедленно госпитализировали. Старший охранник очередного наряда получил ножевое ранение бедра.

Ранее в полиции сообщили, что в результате конфликта два человека получили огнестрельные ранения, один - ножевое. На месте происшествия следователи изъяли стреляные гильзы, которые направили на экспертизу. Также с места события изъят автомобиль Фольксваген.

Напомним, 9 августа в Киево-Святошинском районе Киевской области злоумышленники из огнестрельного оружия семь раз ранили мужчину. Пострадавший попал в больницу.