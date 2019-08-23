Головная боль Кремля: экс-депутат Госдумы рассказал, почему Россия хочет "слить" Донбасс

Пономарев считает, что Зеленскому удастся вернуть оккупированные территории без существенных уступок Путину.
Бывший депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев отвергнул вариант эскалации военного конфликта на Донбассе, отметив, что для Кремля оккупированные территории – и так "головная боль".
"Я не вижу причин для развития подобного сценария. Наоборот, считаю, что сейчас как никогда возможно договориться с Россией о сдаче Донбасса. Кремль хочет снять с себя эту головную боль в обмен на нормализацию отношений с Западом и, хотя бы частичную, отмену санкций", - заявил экс-депутат во время чата на Главреде.
Пономарев считает, что Зеленскому удастся вернуть оккупированные территории без существенных уступок президенту РФ Владимиру Путину.
"Ничто не мешает этому конфликту и дальше существовать в "замороженном" состоянии, но все-таки если украинская сторона проявит настойчивость и переговорное искусство, я думаю, президент Зеленский свое обещание мира сможет сдержать без существенных уступок со стороны Украины", - считает Пономарев.
Ранее Илья Пономарев обьяснил эффект антироссийских санкций.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.