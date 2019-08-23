Головная боль Кремля: экс-депутат Госдумы рассказал, почему Россия хочет "слить" Донбасс

Владимир Путин хочет снять с себя головную боль в виде Донбасса / Reuters

Бывший депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев отвергнул вариант эскалации военного конфликта на Донбассе, отметив, что для Кремля оккупированные территории – и так "головная боль".

"Я не вижу причин для развития подобного сценария. Наоборот, считаю, что сейчас как никогда возможно договориться с Россией о сдаче Донбасса. Кремль хочет снять с себя эту головную боль в обмен на нормализацию отношений с Западом и, хотя бы частичную, отмену санкций", - заявил экс-депутат во время чата на Главреде.

Пономарев считает, что Зеленскому удастся вернуть оккупированные территории без существенных уступок президенту РФ Владимиру Путину.

"Ничто не мешает этому конфликту и дальше существовать в "замороженном" состоянии, но все-таки если украинская сторона проявит настойчивость и переговорное искусство, я думаю, президент Зеленский свое обещание мира сможет сдержать без существенных уступок со стороны Украины", - считает Пономарев.

Ранее Илья Пономарев обьяснил эффект антироссийских санкций.