Дипломаты США поздравили украинцев поэзией Костенко

Дипломаты восхитились поэзией Лины Костенко / Фото: скриншот из видео

Американские дипломаты и волонтеры Корпуса мира творчески подошли к поздравлению Украины и ее граждан с Днем независимости, выразив свои чувства и эмоции стихотворением легендарной украинской поэтессы Лины Костенко.

"В этом году мы попросили американских дипломатов и волонтеров Корпуса мира продекламировать стихотворение легендарной украинской поэтессы Лины Костенко Вечернее солнце. Наши коллеги записали стихотворение на видео о своих путешествиях в разные уголки Украины - на восток и запад, север и юг. Благодаря группе BRUTTO несколько лет назад этот стих превратился в прекрасную песню, и наш пресс-атташе Рэй Кастилло не мог не сыграть и не спеть ее. Мы наслаждались красотой Украины, так же, как и каждой строчкой стихотворения и каждой нотой песни", - сказано в подписи к видео, опубликованному в YouTube.

А ролике дипломаты декламируют строки стихотворения Лины Костенко в разных уголках Украины. Поэтические строки звучат из уст англоязычных дипломатов очень трогательно и по-особенному. В поздравление они вложили искренние эмоции и дружеское отношение к украинцам.

Напомним, премьер Великобритании и главой Консервативной партии Борис Джонсон заговорил на украинском языке в видеопоздравлении в честь Дня Независимости Украины.