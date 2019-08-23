Прогноз погоды на День Независимости: синоптик пообещала много тепла и солнца

День Независимости подарит нам много солнца и много летнего тепла / УНИАН

Погода в Украине 24 августа в День независимости будет сухой и теплой. Лишь на Западе страны прогнозируются локальные грозовые дожди. Такой прогноз погоды опубликовала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Температура воздуха на Западе ожидается в рамках +24…+28 градусов. На Севере и в Винницкой области столбики термометров поднимутся до +27…+29 градусов. На Юге, Востоке и в большинстве центральных областей будет жарко – воздух прогреется до +29…+34 градуса.

Погода в Киеве в праздничный день 24 августа также порадует солнцем и теплом. Осадки не ожидаются. Температура воздуха днем составит +27 градусов.

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Синоптик предупредила, что субботу в восточных, центральных областях и на юге ожидается сильный восточный ветер.

Напомним, ранее стало известно, какой будет погода в сентябре 2019 года.