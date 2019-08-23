"Праздничный прогноз": синоптик рассказала о погоде в День флага

Синоптик предупредила о сильных порывах ветра / УНИАН

Синоптик Наталия Диденко рассказала, какой будет погода в Украине в День флага, 23 августа.

В соответствии с прогнозом, в большинстве областей ожидается сухая погода, лишь вблизи Карпат и на северо-востоке, в Сумской, Харьковской областях вероятны локальные грозовые дожди. Температура воздуха на Западе и Севере сегодня будет комфортной - от +24 до +28 градусов. На Юге, Востоке, в большинстве центральных областей, кроме Винницкой области в пятницу будет жарко – столбики термометров поднимутся до + 30…+ 35 градусов. Также синоптик предупредила о сильных порывах ветра.

Погода в Киеве 23 августа буде солнечной и теплой, воздух прогреется до +25 градусов. Завтра в столице будет немного жарче - до +27…+ 28 градусов.

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Как сообщают в Укргидрометцентре, в Крыму погода в День флага Украины будет жаркой. Осадки не прогнозируется. Днем температура воздуха будет колебаться от +31 до +33, ночью столбики термометров будут держаться на уровне +19...+21.

Прогноз погоды на 23 августа / Укргидрометцентр

Напомним, ранее стало известно, какой будет погода в сентябре 2019 года.