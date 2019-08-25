Расчлененка на Ровенщине: жена отрезала мужу голову и изрубила тело топором

25 августа 2019, 01:30

Женщина задушила супруга веревкой и отрезала ему голову ножом.

Топор, убийство
В Обарове женщина задушила супруга веревкой и отрезала ему голову ножом / atn.ua

В Ровенской области 23 августа женщина, которая находится на психиатрическом учете, задушила мужа потом отрезала голову и пыталась расчленить тело.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ровенской области, происшествие произошло в селе Обаров Ровенского района.

Сейчас установлено, что 47-летний мужчина не раз поднимал на женщину руку и издевался над ней. Это неоднократно видели и соседи.

"Задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины 49-летняя женщина говорит, что ее терпение за годы такой совместной жизни лопнуло. 23 августа, когда муж спал, она задушила его руками и веревкой, отрезала голову ножом и попыталась расчленить тело топором", - отмечает пресс-служба полиции.

Читайте такжеВ Мексике обнаружили расчлененное тело пропавшей без вести украинкиЖительнице Обарова сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Следователи Ровенского районного отдела полиции подготовили ходатайство в суд об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках досудебного расследования для определения вменяемости подозреваемого будет назначаться психиатрическая экспертиза, поскольку женщина находится на психиатрическом учете. Ей может грозить от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Запорожье убийца хранил останки жертвы в холодильнике.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
убийство Ровенская область расчленение
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

02:20
Революция в России: эксперт сказал, кто может стать альтернативой Путину
01:55
Во Львове коп сбил на пешеходном переходе двух женщин
01:30
Расчлененка на Ровенщине: жена отрезала мужу голову и изрубила тело топором
01:07
Устали отмывать: чехи предлагают России забрать памятник советскому маршалу
00:41
Украину опять обсудят: во Франции собирается "Большая семерка" Видео
00:30
Шахтер расстался с аргентинским нападающим
00:16
США устами Помпео поздравили Украину с Днем Незавивисмости Видео
24 августа, суббота
23:58
На приеме ко Дню независимости Зеленский отдал тост предшественнику: опубликовано видео Видео
23:56
Ковалев нокаутировал Ярда и защитил титул чемпиона мира: видео нокаута Видео
23:29
Водометы и слезоточивый газ: во Франции саммит G7 начался с протестов Видео
23:04
В России актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
22:40
Богатство и карьеризм: Кравчук назвал недостатки Порошенко
22:15
Впервые за 28 лет: в Украине испытали космическую ракету
21:47
Стюардесса в небе шокировала акапельным исполнением гимна Украины Видео
21:31
В Житомирской области вандалы изуродовали памятник бойцам АТО
21:21
Рада начнет процедуру сокращения депутатов до 300 – СМИ
20:56
Крутой сделал заявление по возвращению Новой волны в Юрмалу
20:30
Вечерний Квартал 2019: Концерт на День Независимости 24 августа онлайн Видео
20:22
Замена доллару: в Британии предложили создать новую резервную валюту Видео
20:08
Порнозвезда побаловала публику грудью и попой на откровенных снимках Фото
20:03
"Помиримся": экс-депутат Госдумы рассказал об Украине и России после ухода Путина
19:55
"Добивать не будем": против Порошенко анонсировали новые расследования Видео
19:31
"Нет слов": Елена Зеленская поделилась впечатлениями от Марша достоинства
19:23
"Нет капитуляции": к офису Зеленского пришли с пикетом Фото Видео
18:55
Очередной фейк от ЛНР: инструкторы НАТО работают с украинскими заключенными
18:54
"Его там не было": журналистка рассказала, куда подевался Богдан в День независимости Видео
18:25
"А был парад?": Порошенко рассказал, почему проигнорировал Шествие достоинства Видео
18:08
В Варшаве в День независимости Украины чествовали воинов УНР Фото
17:57
Макрон пообещал обсудить с Трампом Украину в рамках саммита G7 Видео
17:34
"Больше некуда тянуть": Зеленский рассказал о двух кандидатах на пост премьера Видео
17:33
Украинская сторона начала работы по возведению моста в Станице Луганской Фото
17:28
Канадский хоккеист потроллил Кузнецова за кокаин
17:12
Клебер и Фелипе стали игроками Львова
16:58
Отбили голову партизану: на Ровенщине повредили памятник герою СССР
16:52
Умер Юрий Живов: причины смерти и время похорон знаменитого переводчика Видео
16:46
"Порешать не пытались": Притула впервые прокомментировал ДТП с участием тещи
16:32
"Самая ох*ительная пися королева!": Maruv взбудоражила пикантными фото перед Танцями Фото
16:30
Украину раскалит адская жара: синоптик рассказала о погоде на 25 августа Видео
16:18
Путин не удосужился поздравить Зеленского с Днем независимости
15:57
СБУ не реагирует: Серябкина после Крыма посетила Одессу и едет в Севастополь Видео
15:53
Кровавая драка на Майдане: в полиции рассказали об угрозе взрыва Видео
15:35
"Не хочу этого г*вна": Усик отказался от боя с россиянином
15:24
Зеленский и Порошенко подняли по бокалу, опубликовано неожиданное фото Видео
15:11
В России экстренно госпитализирован с инфарктом известный актер и музыкант
14:59
"Акции уже продали": в Мотор Сич прокомментировали сделку с китайцами
14:56
"Отъ*бись уже от Украины": Азаров начал "скыглыть" в Сети и "скоро умрет"
14:29
Волкер анонсировал встречу с Сурковым и оценил перспективы обмена пленных Видео
14:15
Вместо России: Туск предлагает пригласить на саммит G7 Украину
13:58
США пытаются заблокировать продажу Мотор Сичи Китаю – СМИ
13:52
"Все будет Украина!": В Луганске передали "привет" оккупантам в День независимости
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять