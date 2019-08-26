Зеленский наградил орденом сжегшую "колорадское" платье евродепутата

Калниете неоднократно выступала против ношения "колорадской" ленты / Фото: Facebook/Sandra Kalniete

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом княгини Ольги І степени депутата Европейского парламента из Латвии Сандре Калниете.

Указ о награждении Калниете обнародован на сайте президента. Евродепутат, в свою очередь, поздравила украинцев с Днем независимости и подчеркнула, что граждане страны показали всему миру свой героизм.

"Я восхищаюсь украинцами за их приверженность независимости своей страны и их право выбирать европейский путь для своей страны. Это нелегкая дорога, я знаю это по опыту. Это требует выносливости, требует настойчивости, требует жертв. Но украинцы показали миру, насколько они героичны", – сказала она в видеообращении.

Как известно, Калниете не только активно отстаивает интересы Украины в Европейском парламенте, но и запомнилась резонансной антироссийской акцией. В канун 9 мая 2019 года в рамках фотосессии для журнала Privātā Dzīve политик сожгла платье цветов "георгиевской ленточки". Евродепутат демонстративно облила "колорадское" платье бензином и подожгла в железной бочке.

/ Privātā Dzīve

Напомним, ранее в Киеве у россиян отобрали и сожгли георгиевскую ленту.