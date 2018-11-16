"Беспощадность и безжалостность". В Киеве у россиян отобрали и сожгли георгиевскую ленту: опубликованы фото

В столице Украины на автостанции "Выдубичи" представители праворадикальной организации "С14" сожгли запрещенную в страну символику − георгиевскую ленту, принадлежавшую гражданам РФ.

Соответствующие снимки опубликовал на своей странице в Facebook глава организации Сергей Мазур. "Автовокзал "Выдубичи". Объяснили трем гражданам РФ, почему в Украине нельзя ездить с колорадской лентой. Воспитательная беседа прошла удачно", — отметил он.

Судя по снимкам, члены "С14" сожгли георгиевскую ленточку, висевшую на лобовом стекле автобуса маршрутов "Одесса − Санкт-Петербург".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украину через аэропорт "Борисполь" не пропустили россиян с георгиевской лентой.