"Расстреляйте меня тогда". В Кривом Роге поскандалили из-за георгиевской ленты: видео

В Кривом Роге горожане одного из спальных районов вызвали полицию из-за георгиевской ленты и флага СССР, которые увидели в микроавтобусе на парковке.

Прибывшие на место инцидента правоохранители попросили мужчину открыть автомобиль, чтобы изъять запрещенную законом символику, однако он устроил скандал. Видео опубликовал "Первый Криворожский".

"Я родился в Советском Союзе, я вырос при этой символике… . А кто вас туда звал (на Донбасс. ― Ред.)? Почему я должен менять свое мышление, если вам это хочется. Это мое вероисповедание, ну расстреляйте меня тогда", ― заявил мужчина.

Проходившая мимо женщина заступилась за соседа и заявила, что он имел полное право размещать георгиевскую ленту у себя в машине.

"Россия есть Россия, это одно. Мы родились при Советском Союзе", - заявила она.

После длительного спора мужчина открыл автомобиль, из которого полицейские забрали запрещенную символику. Однако скандал на этом не завершился, и участники происшествия продолжали доказывать друг другу свою точку зрения.

Напомним, народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин 9 мая провел в Берлине, где возложил цветы к Памятнику Неизвестному Солдату, а также ходил по городу с советским "знаменем победы" в руках и "георгиевской лентой" на пиджаке.