Генерал сказал, сдаст ли Запад Украину России

После встречи в нормандском формате Украину не сдадут России, считает генерал / "Фокус"

В результате новой встречи по Донбассу в нормандском формате (украинское государство, Россия, Франция, Германия) на высшем уровне нашу страну не сдадут РФ.

Нормандский формат слаб, в первую очередь, поскольку в нем нет США, рассказал бывший замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко Обозревателю.

По словам собеседника, сдача украинского государства не произойдет, поскольку у участников нормандского формата "пороха не хватит".

"…итогом встречи может быть решение только вопросов обмена пленными и приостановления боевых действий. И может быть договоренности по продвижению дальше…", - спрогнозировал Романенко.

Ранее журналист и публицист Виталий Портников выразил мнение, что российский президент Владимир Путин шантажирует украинского лидера Владимира Зеленского с помощью встречи "нормандской четверки".