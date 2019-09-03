Генерал сказал, сдаст ли Запад Украину России

У участников нормандского формата "пороха не хватит", чтобы сдать нашу страну, полагает бывший замначальника Генштаба ВСУ.
В результате новой встречи по Донбассу в нормандском формате (украинское государство, Россия, Франция, Германия) на высшем уровне нашу страну не сдадут РФ.
Нормандский формат слаб, в первую очередь, поскольку в нем нет США, рассказал бывший замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко Обозревателю.
По словам собеседника, сдача украинского государства не произойдет, поскольку у участников нормандского формата "пороха не хватит".
"…итогом встречи может быть решение только вопросов обмена пленными и приостановления боевых действий. И может быть договоренности по продвижению дальше…", - спрогнозировал Романенко.
Ранее журналист и публицист Виталий Портников выразил мнение, что российский президент Владимир Путин шантажирует украинского лидера Владимира Зеленского с помощью встречи "нормандской четверки".