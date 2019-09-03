Журналист рассказал, как Путин шантажирует Зеленского

Владимир Путин шантажирует Владимира Зеленского, полагает журналист / Крым.Реалии

Президент Российской Федерации Владимир Путин шантажирует главу Украины Владимира Зеленского также, как в середине 90-х его предшественник Борис Ельцин шантажировал тогдашнего украинского лидера Леонида Кучму.

Ельцин знал, что Кучме нужен визит в Киев российского лидера и подписание так называемого "большого договора" и добился подписания соглашения по Черноморскому флоту, написал журналист, публицист Виталий Портников в статье для Эспрессо.

По его мнению, также и Путин может рассчитывать добиться от Зеленского принятия решений, которые будут в интересах России.

"…Давайте просто вспомним, как обсуждалась возможность проведения саммита "нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция, Германия - Ред.) до этой встречи советников… Зеленский настаивал на необходимости скорейшего проведения совещания на высшем уровне", - отметил автор.

Публицист добавил, что глава Франции Эммануэль Макрон говорил о возможности проведения саммита уже в сентябре в его стране, эту позицию в целом поддерживала канцлер Германии Ангела Меркель, а в РФ заявили о возможности проведения встречи только в случае, если она завершится конкретными договоренностями.

"Эта позиция не просто возобладала, она усилилась… Но даже если представить себе, что условия будут выполняться, хотя бы частично, это займет длительное время и ни о каком проведении саммита говорить уже не придется. Проще говоря, Зеленский остался без встречи с Путиным", - подчеркнул журналист.

Ранее бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев говорил Главреду, что в Украине невозможно достичь мира без переговоров, и разговоры Владимира Зеленского с Владимиром Путиным не являются ошибкой.