Эксперт рассказал, стоит ли Зеленскому разговаривать с Путиным

Илья Пономарев считает, что разговаривать с Путиным нужно/ Главред

Достичь мира в Украине без переговоров невозможно. В связи с этим разговоры президента Украины Владимира Зеленского с хозяином Кремля Владимиром Путиным не являются ошибкой. Однако, украинскому лидеру стоит помнить, что Путин - опытный манипулятор. Такое мнение во время чата на Главреде высказал российский оппозиционный политик, экс-глава Госдумы Илья Пономарев.

"Мой личный жизненный принцип – всегда со всеми разговаривать, в том числе с самыми неприятными и злобными людьми. Ведь если я с ними поговорил, не значит, что я буду действовать так, как они мне сказали", - поделился Пономарев.

Точно так же и разговоры Зеленского с Путиным вовсе не означают, что украинский президент будет действовать так, как говорит ему Путин, добавил эксперт.

"А то, что телефонный звонок Зеленского Путину после гибели четырех украинских военнослужащих на Донбассе у нас назвали проявлением слабости украинского президента – это глупости. Я считаю, это пропагандой старой команды", - заявил он.

По его мнению, разговаривать с Путиным нужно. Главное – что будет записано в итоговом соглашении.

Читайте такжеРеволюция в России: эксперт сказал, кто может стать альтернативой Путину"К новому соглашению нужно относиться не так, как писались Минские договоренности. Нужно тщательно проработать детали в присутствии свидетелей: Меркель, Макрона, Джонса и Трампа. Чтобы все видели, о чем договариваются Зеленский и Путин, что будет записано на бумаге, и понимали, что дальше делать. А кто будет мухлевать, того бить по длинной рыжей ботоксной морде", - сказал Пономарев.

Прим это российский политик предупредил, что Путин – очень тонкий и опытный манипулятор: "То есть во время личного общения с Путиным складывается четкое впечатление, что он тебя понимает. Так вот Зеленскому не нужно поддаваться на это. Ему нужно написать себе на ладошке: "Путин – враг, лгун и с*ка. Не верь ни единому его слову".

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов пояснил, как Зеленскому победить Путина.