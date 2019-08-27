"Компромисса быть не может": эксперт пояснил, как Зеленскому победить Путина

27 августа 2019, 13:05

Путин к компромиссам не готов. И украинским властям следует четко это понимать.

Как Зеленскому победить Путина
Как Зеленскому победить Путина / коллаж ВВС

Давать оценку работе президента Владимира Зеленского в военном направлении – рано. Но уже сейчас понятно, что с его коллегой Владимиром Путиным разговаривать можно лишь языком силы.

"У президента нет ни парламента, ни правительства. И фактически страна живет в режиме старой команды. К сожалению, что касается перемирия и организации ведения боевых действий, то я бы не ставил это в вину или ошибку Зеленского, но он хотел сделать шаг вперед – быстро закончить войну. И выбрал старый вариант. Одном из авторов которого был Леонид Кучма – это давайте разведем войска и давайте прекратим ответный огонь", – пояснил в комментарии Главреду военный эксперт Олег Жданов.

Путин к компромиссам не готов. И украинским властям следует четко это понимать.

Читайте такжеПутин уже победил в Украине"Речь Путина в Париже тому яркое подтверждение, где он четко сказал: я не мистер компромисс, и я вообще не договорной. У меня есть жесткие условия: пока не будет амнистии и особого статуса, я не готов подписывать финальный документ. И вообще он фактически поставил крест на нормандском формате. Я надеюсь, что после начала формирования Верховной Рады и правительства мы услышим от президента предложения. Кстати, Израиль – очень хороший пример. Это страна, которая извините за выражение, плюнула на всех и создала собственную систему национальной безопасности, что они успешно делают до сих пор", – отмечает Жданов.

И советует Украине сделать то же самое.

"Исходя из того, что компромисса с РФ в природе быть не может. И на сегодня я очень надеюсь, что он понял. Потому что более наглядно Владимир Путин объяснить не мог, разве что послать нас с вами всей страной куда-нибудь подальше", – говорит Жданов.

Зеленскому не остается иного выхода, как понять, что разговаривать с Кремлем можно только с помощью силы – языком давления.

Читайте такжеПутин и Зеленский - как боксеры в ринге. И Зеленский выигрывает - The New York Times"Экономического, финансового, политического. И тут, я надеюсь, что, начиная от военной реформы (а мы за пять лет так и не сумели себе ответить – какую мы армию хотим получить в результате реформы, и где она вообще) и заканчивая поиском новых политических союзников в борьбе с российской агрессией, я думаю, что мы с вами услышим. И даже то, что одни ругают Дмитрия Разумкова, который сказал, что быстро закончить войну не получится, а я думаю, что это проявления понимания этого вопроса: с наскока такие вещи не решаются. Нельзя сказать: "Поезд, стой! Раз-два". И поезд остановился. Нет, этого не получится. Надо готовиться к серьезному противостоянию. Я надеюсь, что не очень длительному, но все будет зависеть от политики президента", – считает Жданов.

Ранее журналист рассказал, как Зеленский может победить Путина в паспортной войне. По мнению журналиста, выбор у Владимира Зеленского в паспортном противостоянии с Владимиром Путиным весьма невелик.

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Владимир Зеленский Владимир Путин Олег Жданов
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