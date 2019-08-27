100 дней "рыбалки на Дискавери": чем удивил Зеленский на посту президента

Зеленский отмечает 100 дней президентства/ УНИАН

28 августа Владимир Зеленский "отмечает" 100 дней на посту президента. Эксперты оценили работу главы государства за этот период и рассказали, чем он удивил.

Минское болото

Прекращение войны на Донбассе – одна из главных задач, которые Владимир Зеленский озвучивал во время инаугурационной речи, на встрече с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Потом снова были минские договоренности, хлебное перемирие, погибшие и звонки Владимиру Путину.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенкоговорит, что пока президент Зеленский пытается проводить политику, похожую на ту, которую проводил его предшественник.

Читайте такжеУспеху Зеленского угрожает подход, который сделал его президентом"Достаточно вспомнить, что Петр Порошенко с большим энтузиазмом подошел к вопросу завершения войны, обещал закончить АТО за две недели. Потому выходили на определенные договоренности с Россией. Когда появился первый минский протокол, он тоже думал, что можно будет как-то договориться и это все урегулировать. В принципе сейчас Зеленский пытается двигаться исключительно в этой колее минских договоренностей, и их исполнения. И это видно по планам и так называемому хлебному перемирию, которое не является никаким перемирием, это гуманитарная часть по разведению войск в Станице Луганской и другое – это все происходит по протоколам 2016-го года", - говорит Мусиенко.

Он говорит, что без достижения принципиальных договоренностей очередности исполнения пунктов минских договоренностей, сдвинуть и исполнить их будет невозможно. Как и прекратить конфликт на Донбассе.

"Поскольку мы видим, что Кремль не меняет свою позицию – там настаивают, чтобы Украина исполнила в первую очередь политическую часть: внесла изменения в Конституцию, провела выборы и так далее. А Украина якобы и отрицает такой порядок – Зеленский говорит, что никаких изменений в Конституцию мы вносить не будем. Но при этом взамен мы сами ничего не предлагаем. Достаточно вспомнить трагический эпизод с гибелью четырех морских пехотинца – тогда с утра прошло совещание и все. Президент призвал созвать "нормандскую четверку". При этом мы не услышали – а для чего собственно эта четверка должна собраться, с какой повесткой дня Украина предлагает выходить на эту встречу", - говорит Мусиенко.

Он объясняет - если инициатива идет от нас, то мы должны инициировать какие-то предложения.

Читайте такжеПочему "всевластие Зеленского" - бред, невозможный по определению"Но собраться из-за того, что произошел обстрел и погибли военные, скажу цинично - несерьезно. Все видят, что никакого перемирия нет, что Россия продолжает стрелять, а люди – гибнуть. И на основании того, что произошло обострение на линии разграничения – главы нормандской четверки бы не собрались. Мне кажется, что из-за отсутствия инициативы мы теряем пространство для маневра. Сейчас Владимир Путин поехал во Францию, встретился с Эммануэлем Макроном, и он продолжает настаивать на своей повестке дня. И уже мы должны танцевать от того, что предлагает Путин. А не от того, что должны были предложить мы", - добавил Мусиенко.

И в том, что президент движется по протоколам минских договоренностей, нет ничего необычного и крамольного.

"С другой стороны - позиция, когда нарушается перемирие и стреляют по украинским военным, должна быть однозначно жесткой. Нужно отвечать, и отвечать огнем. Нужно демонстрировать позицию и показывать зубы. Нужно делать все, чтобы с нами считались. В противном случае – если будет проявляться слабость, а мы и дальше будем придерживаться позиции "несмотря ни на что, мы придерживаемся перемирия", то нас очень быстро начнут склонять к еще большим уступкам и компромиссам. И мне кажется, что не хватает жесткости в действиях новой власти. Жесткости, принципиальности и инициативности. Нет конечного сформированного видения – а что делать, как действовать, для чего собираться в нормандской четверке. И все это приводит к тому, что мы теряем инициативу, ее перехватывает Россия, которая навязывает европейцам свое видение и они уже все вместе будут навязывать ее нам. Мне, как гражданину своей страны, очень бы хотелось, чтобы Зеленский проявил жесткой. И по этой причине я иногда критикую президента. Потому что иногда стоило бы быть более жестким, предлагать решения вопросов", - добавляет эксперт.

Но он надеется, что Зеленскому удастся проявить жесткость.

Читайте такжеБудут лупить: почему новая Рада неизбежно ополчится против Зеленского"Но времени на раскачку, чтобы это проявить, осталось не так много. Нужно включаться в работу и действовать уже. Также, стоит правильно подобрать команду. И в этом ключе ошибкой было решение уволить Романа Бессмертного. Он был чуть ли не единственным, кто ставил правильные вопросы. Предлагал взамен неработающему Минску создавать другие площадки, что изменить и усовершенствовать формат, предлагать свои решения. А не просто топтаться на месте, чтобы это был процесс ради процесса. И если сейчас на месте Бессмертного не появится того, кто разделяет его взгляды, мы сможем опять увязнуть в Минске до бесконечности", - говорит Мусиенко.

Что касается возвращения Леонида Кучмы в минскую группу – это был правильный шаг, объясняет эксперт.

"Скорей всего в команде президента не было человека, которому он мог доверить это направление работы. А может не нашлось тех, кто согласился на эту роль, еще и бесплатно. Эта работа – скорее волонтерство. И мне кажется, чтобы было сложно найти человека. Тогда готовился ряд встреч, а ушли все, в том числе и Евгений Марчук. Вот нужно было этот вакуум заполнять. Также стоит вспомнить, что у Зеленского накануне этого назначения состоялась встреча с зятем Кучмы Виктором Пинчуком. Может он и посоветовал", - уточнил Мусиенко.

"Плюнуть на всех"

Военный эксперт Олег Жданов говорит, что давать оценку работе Зеленского в военном направлении – рано.

"У президента нет ни парламента, ни правительства. И фактически страна живет в режиме старой команды. К сожалению, что касается перемирия и организации ведения боевых действий, то я бы не ставил это в вину или ошибку Зеленского, но он хотел сделать шаг вперед – быстро закончить войну. И выбрал старый вариант. Одном из авторов которого был Леонид Кучма – это давайте разведем войска и давайте прекратим ответный огонь", - говорит Жданов.

И сегодняшняя ситуация на фронте - это четкое понимание президенту и его команде: нельзя закончить то, чего не существует.

Читайте такжеСто дней Зеленского: восемь причин для разочарования"Речь Путина в Париже тому яркое подтверждение, где он четко сказал – я не мистер компромисс, и я вообще не договорной. У меня есть жесткие условия – пока не будет амнистии и особого статуса, я не готов подписывать финальный документ. И вообще, он фактически поставил крест на нормандском формате. Я надеюсь, что после начала формирования Верховной Рады и правительства, мы услышим от президента мы услышим предложения. Кстати, Израиль – очень хороший пример. Это страна, которая извините за выражение, плюнула на всех и создала собственную систему национальной безопасности, что они успешно делают до сих пор", - говорит Жданов.

Нам, говорит военный эксперт, нужно сделать то же самое.

"Исходя из того, что компромисса с РФ в природе быть не может. И на сегодня я очень надеюсь, что он понял. Потому что более наглядно Владимир Путин объяснить не мог, разве что послать нас с вами всей страной куда-нибудь подальше", - говорит Жданов.

Зеленскому не остается иного выхода, как понять, что разговаривать с Кремлем можно только с помощью силы – языком давления.

"Экономического, финансового, политического. И тут, я надеюсь, что, начиная от военной реформы, а мы за пять лет так и не сумели себе ответить – какую мы армию хотим получить в результате реформы, и где она вообще, и заканчивая поиском новых политических союзников в борьбе с российской агрессией, я думаю, что мы с вами услышим. И даже то, что одни ругают Дмитрия Разумкова, который сказал, что быстро закончить войну не получится, а я думаю, что это проявления понимания этого вопроса – с наскока такие вещи не решаются. Нельзя сказать: "Поезд, стой! Раз-два". И поезд остановился. Нет, этого не получится. Надо готовиться к серьезному противостоянию. Я надеюсь, что не очень длительному, но все будет зависеть от политики президента", - считает Жданов.

Мир присматривается

Первый свой зарубежный визит Владимир Зеленский осуществил в Брюссель. Как объяснил нам международный эксперт Борис Парахонский первая поездка чрезвычайно важна, она обозначает доминирующий вектор внешней политики.

"Западный вектор даст возможность показать, что курс, утвержденный после Революции достоинства, продолжен и будет развиваться дальше", - объяснял нам эксперт.

Читайте такжеЗеленая пустота: почему команду Зеленского некому критиковать, и чем это опасноПосле этого были визиты во Францию, Германию, Канаду и Турцию. Политолог Петр Олещук говорит, что, судя по дипломатической активности, президент не пытается как-то радикально менять геополитический курс, заложенный Петром Порошенко.

"Владимир Зеленский встречался с теми же европейскими лидерами. И таким образом он пытается показать приоритетность европейского направления для своей политики. Без сомнения, он не очень комфортно чувствовал себя во время первых зарубежных визитов во Францию или Германию. Но нужно понимать, что пока власть у нас не завершила свое формирование. И оно полностью не завершится, пока не будет назначен новый министр иностранных дел, который будет пользоваться полным доверием самого Зеленского. На данном этапе во многих моментах было заметно отсутствие общей позиции между Офисом президента и Министерством иностранных дел. И это тоже влияло на эффективность проведения первых визитов и встреч", - говорит Олещук.

А вот прорывами на международном уровне мы не можем похвастаться.

"Это были скорее ознакомительные визиты, а мировые лидеры присматриваются к Зеленскому. Он для них еще до недавнего времени был полной загадкой. Пока же они знакомятся, подтверждают предыдущие определенные позиции и заявления, не более. И делать какие-то далеко идущие выводы на основании первых ста дней президента – рано", - говорит эксперт.

Олигархи и кадры: ни провалов, ни побед

Владимир Зеленский еще накануне второго тура выборов заявил, что олигархи должны пожертвовать Украине заработанное непосильным трудом.

"Это нормальный формат работы с олигархами. Они должны много денег, какие они разными путями заработали, и на которых нет криминала (потому что если есть криминал, то будем сажать), инвестировать и вкладывать в Украину. И будут новые правила, все должны платить налоги. И они знают, что мы им не дадим быть монополистами. От чего-то придется отказываться им, они все уже об этом знают", - сказал он уже в июне в интервью одному из телеканалов.

Политолог Андрей Золотарев считает, что пока результатов не последовало.

"Судя по тому, что никто из олигархов не ведет активных боевых действий против Зеленского, то очевидно, что с ними найдена какая-то форма компромисса. Либо стороны ждут действий друг друга, и уже по действиям будут предпринимать определенные шаги. Во всяком случае никаких системных мер Зеленский не предпринял. Хотя я согласен, что были абсолютно правильные заявления относительно места и роли олигархов. Но пока это только декларации", - говорит Золотарев.

Цифра 100 дней

312 чиновников лишились своих должностей, начиная с 20 мая 2019 года. При этом назначений за этот период было в три раза меньше – 92.

Кадровая политика, объясняет Андрей Золотарев, пока под вопросом.

"Нельзя говорить, что она является успешной или провальной. Настоящую мы увидим осенью, после того, как будет сформирован новый Кабмин, а у Зеленского в парламенте большинство. Судя по команде, которая есть сейчас, Зеленский достаточно грамотно создал баланс – с одной стороны есть первый помощник президента Сергей Шефир, которому он лично доверяется. С другой – не чужой Игорю Коломойскому глава Офиса президента Андрей Богдан. Учитывая, что первый помощник – это человек, который контролирует доступ к президенту, доступ бумаг на стол президента, то у него все хорошо. Каких-то провальных шагов в кадровой политике у Зеленского пока не было. Но и хвастаться тоже нечем", - говорит Золотарев.

Косплей Трамп-Макрон-Лукашенко

Если отталкиваться от социологии, уточняет Золотарев, то пока избиратель не разочаровался в Зеленском.

"Он явно ведет себя скромнее предшественника. В одних случаях – он почти Трамп, в других – почти Макрон, в третьем случае почти Лукашенко. Такой косплей из трех ярких лидеров. Но "почти Лукашенко" избирателю нравится больше всего. Когда Зеленский выступает в такой ипостаси, он зарабатывает себе баллы. И за неделю до выборов, где он раздавал на орехи второразрядным и третьеразрядным чиновникам, он собственно сумел хорошо приподнять рейтинг своей политической силы накануне выборов", - говорит Золотарев.

Читайте такжеУсталость от государства: чего большинство украинцев ждет от ЗеленскогоПолитолог добавляет,если руководитель за два года не показал результат, то он его никогда уже не покажет – таково правило менеджмента.

"И что бы сейчас не рассказывали генпрокурор Юрий Луценко, глава НАБУ Артем Сытник, что им мешали, не дали, но если за два года они не показали результат, то его и дальше не покажут. У Зеленского медовый месяц закончится ближе к весне-лету следующего года. Он будет продолжительнее, чем ожидалось. Поскольку 35% украинцев готовы ждать год и более результатов деятельности нового президента. Это достаточно мощный амортизатор, удерживающий личный высокий персональный рейтинг Зеленского от обвала. Но посмотрим, какие будут шаги – если мы увидим в правительстве таких персонажей, как глава Нафтогаза Андрей Коболев и и. о. Минздрава Ульяну Супрун, то даже такая подушка может не сработать", - считает Золотарев.

Он уверен, что козыри в кармане Зеленского еще есть.

"Кроме кадровой политики, он сможет удивлять и другим - например, наказанием "попередников". Если Зеленский действительно прекратит по отношению к коррупционерам эту рыбалку на телеканале Дискавери, когда поймали, показали, и отпустили, и действительно начнет сажать, то это окажется существенным фактором, который поддерживает высокий рейтинг президента. И есть такой общественный запрос – чтобы он дал по рукам коррупционерам", говорит Золотарев.

И резюмирует: "Сто дней Зеленского – не так хорошо, как хотелось бы, но и не так плохо, как могло бы быть".

Тихий саботаж от Порошенко и Ко

А вот политолог Виктор Небоженко говорит, что в Украине впервые сложилась ситуация, когда вновь избранному президенту пришлось все сто дней правления потратить на то, чтобы забрать власть у предшественника.

"Результатов работы Зеленского пока нет, и дело не в том, что он не понимает работу президента. А в том, что обычно один глава государства после поражения передает власть другому, так всегда бывает. А сейчас ни Петр Порошенко, ни Виктор Медведчук не собираются добровольно от нее отказываться. И Зеленский потратил сто дней своей работы на то, чтобы добиться большинства своих полномочий. Поэтому особых решений, событий не было, хотим мы этого или нет", - говорит Небоженко.

Он добавляет, что выделить в работе гаранта нечего.

"Впервые с момента перевыборов трудно сказать, кто правит страной. Верховная Рада не работает, Администрации президента нет, она скукожилась до уровня стыдливого Офиса, а это плохо, потому что он ассоциируется с "офисным планктоном". Но это все мелочи, ничего, что можно было бы назвать невероятным прорывом или чудовищным поражением, я не вижу.

Читайте такжеПорошенко так и не понял, почему Зеленский сломал его комбинацииНо человек, который был президентом, и человек, который представляет здесь Москву – они организовали хорошее сопротивление, и практически не дали Зеленскому почувствовать себя сверхчеловеком. Бывший президент, и те, кто его окружают и обладают исполнительной властью, а это и армия, и СБУ, и прокуратура – и все они отказываются подчиняться Зеленскому. Пусть тихо и без саботажа, но они отказываются", - добавляет политолог.

Эксперт уверен, что пока на рейтинги нового президента это никак не повлияет, если не постараются новые нардепы.

"Тем не менее, раньше ноября рейтинги Зеленского не сдвинутся. Обратите внимание, что касается Рады, он посадил всех своих в партер, а остальных – загнал на галерку. И понятно, что представителей Слуги народа будут показывать больше других. Но если работа парламента будет негативной, то эта частота показов ударит по его личному рейтингу. Потому что все знают, что нынешние народные избранники - всего лишь внебрачные дети Зеленского, а не самостоятельные народные депутаты. Далее – все они сядут за свои компьютеры, планшеты, мобилки. И со второго этажа будет хорошо видно, чем занимаются эти народные депутаты. И все эти плюсы и минусы проявятся очень быстро", - уверен Небоженко.