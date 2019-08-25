Журналист рассказал, как Зеленский может победить Путина в паспортной войне

По мнению журналиста, выбор у Владимира Зеленского в паспортном противостоянии с Владимиром Путиным весьма невелик.
Владимир Зеленский может одержать победу над Владимиром Путиным в пресловутой паспортной войне единственным способом.
Такое мнение опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook известный журналист Виталий Портников. Он полагает, что президенту Зеленскому не стоит упрощать процедуру получения украинского гражданства для россиян, а стоит убеждать украинцев всеми способами в том, что им не нужны паспорта РФ.
По мнению Портникова, для выполнения данной задачи требует комплексного подхода - в том числе и реализации программы идентификации нации, заниматься развитием украинского языка во всех пределах страны, и в первую очередь - в регионах с русскоязычным населением, укрепляя одновременно с этим ВСУ.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донбасса. Он сам оправдывал свое решение тем,что аналогичные действия предпринимают Польша, Венгрия и Румыния в западных областях Украины
Выдача российских паспортов жителям ЛДНР
24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей Украины.
Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, указ позволяет получить российский паспорт без проживания в России в течение пяти лет после получения вида на жительство, без подтверждения кредитоспособности и владения русским языком, а также без отказа от иностранного гражданства.
Сам Путин такой шаг назвал "чисто гуманитарным" решением.
Позднее официальный спикер МИД РФ Мария Захарова раскрыла подоплеку такой раздачи паспортов. По ее словам, решение напрямую связано с тем, что такие люди давно фактические являются стали жителями России.
Указ вызвал резкую реакцию украинского лидера: новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые украинцы по различным причинам могут согласится на получение российского паспорта, но в перспективе это не будет иметь положительный результат, поскольку все граждане понимают разительное отличие России от Украины:
Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать "новой нефтью", в которую власти России пытаются превратить собственный народ. Не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления.
Путин в ответ заявил, что был "далек от того, чтобы кого-то провоцировать", и привел в пример аналогичные действия по отношению к проживающим на Украине соотечественникам со стороны Польши, Румынии и Венгрии.
В США отметили, что упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса - "крайне провокационная акция", которая создает серьезное препятствие для реализации Минских соглашений и реинтеграции Донбасса, а спецпредставитель Белого дома по Украине Курт Волкер назвал шаг Путина "сценарием по оккупации".
Тем не менее, 29 апреля в городе Новошахтинск Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям Луганской области. 30 апреля в селе Покровское Неклиновского района Ростовской области открылся центр выдачи паспортов РФ жителям территорий Донецкой области, а 6 мая пункт по приему документов желающих получить российское гражданство открылся в Луганске.
В начале мая глава МИД Украины Павел Климкин аноснировал "действенный ответ" на выдачу российских паспортов, а предложенные шаги станут для Кремля "сюрпризом". На следующий день после заявления Климкина Кабмин принял решение не признавать паспорта, выданные Украинской на территории ЛНР и ДНР. Также было решено "обратиться к партнером" с просьбой о непризнании таких паспортов при пересечении границ других стран.