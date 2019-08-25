Журналист рассказал, как Зеленский может победить Путина в паспортной войне

Владимир Путин и Владимир Зеленский / коллаж ВВС

Владимир Зеленский может одержать победу над Владимиром Путиным в пресловутой паспортной войне единственным способом.

Такое мнение опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook известный журналист Виталий Портников. Он полагает, что президенту Зеленскому не стоит упрощать процедуру получения украинского гражданства для россиян, а стоит убеждать украинцев всеми способами в том, что им не нужны паспорта РФ.

По мнению Портникова, для выполнения данной задачи требует комплексного подхода - в том числе и реализации программы идентификации нации, заниматься развитием украинского языка во всех пределах страны, и в первую очередь - в регионах с русскоязычным населением, укрепляя одновременно с этим ВСУ.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донбасса. Он сам оправдывал свое решение тем,что аналогичные действия предпринимают Польша, Венгрия и Румыния в западных областях Украины