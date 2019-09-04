Под Днепром мать посадила сына на цепь из-за денег

Мужчину держала на цепи его собственная мать / facebook.com/PoliceDniproRegion

Полицейские Днепропетровской области освободили 36-летнего мужчину, которого на цепи держала собственная мать.

Инцидент произошел под Днепром в Солонянском районе. О преступлении стало известно из сообщения соседей, которые и вызвали полицию, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Как оказалось, мужчину инвалида мать держала на цепи ради получения пенсии.

"На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и группы реагирования патрульной полиции. Мужчину освободили и доставили в больницу", - сказано в сообщении.

Следователи Солонянского ОП решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы).

Ранее в Днепре опекунша посадила на цепь 8-летнего ребенка.