Под Днепром мать посадила сына на цепь из-за денег

Женщина забирала у 36-летнего инвалида его пенсию.
Полицейские Днепропетровской области освободили 36-летнего мужчину, которого на цепи держала собственная мать.
Инцидент произошел под Днепром в Солонянском районе. О преступлении стало известно из сообщения соседей, которые и вызвали полицию, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
Как оказалось, мужчину инвалида мать держала на цепи ради получения пенсии.
"На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и группы реагирования патрульной полиции. Мужчину освободили и доставили в больницу", - сказано в сообщении.
Следователи Солонянского ОП решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы).
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