Завязала глаза и обмотала скотчем: в Днепре опекунша посадила на цепь 8-летнего ребенка

В Днепре мальчика держали на цепи / dp.npu.gov.ua

В Днепре женщина, у которой на воспитании четверо малолетних детей 4, 6, 8 и 13 лет, посадила на цепь 8-летнего мальчика.

К тому же, 56-летняя горе-опекунша завязала ребенку глаза, перемотала их скотчем и приковала цепью к палке. Мальчика освободили сотрудники ювенальной превенции совместно со службой по делам детей, которые прибыли в квартиру 21 августа для проверки анонимного сообщения о насилии над детьми.

Мальчика освободили и направили для прохождения судебно-медицинской экспертизы. Сейчас ребенок находится в приюте, с ним работают психологи.

Других детей также изъяли из семьи и поместили в центр социально-психологической реабилитации. Сейчас по месту их проживания по проводятся обыски и другие следственные действия.

Опекунша обернула вокруг шеи мальчика носок, и посадила его на цепь / dp.npu.gov.ua

Следственный отделом Днепровского ОП открыл три уголовных производства по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 127 (истязание) и 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее на Луганщине отец посадил на цепь 6-летнего ребенка.