"За плохое поведение": на Луганщине отец посадил на цепь 6-летнего ребенка

Отец посадил на цепь 6-летнего сына / Facebook/policeLG

В селе Айдар-Николаевка Луганской области отец "за плохое поведение" посадил на цепь своего 6-летнего сына.

Ребенка цепью обвили вокруг пояса и приковали в коридоре к входной двери дома, в таком состоянии его и нашли полицейские во время проведения операции Безопасное лето и осуществления профилактических мероприятий по проверке лиц, склонных к домашнему насилию.

По словам отца ребенка, к такому "методу воспитания" он прибегал не первый раз – мол, ребенок не реагирует на его замечания и повреждает имущество.

Малыш был привязан к входной двери цепью / Facebook/policeLG

Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook сообщил, что мать ребенка – 1992 г.р., ее муж – 1982 г.р., работает механизатором.

Ребенка обследовали медики, представителями службы по делам детей будут решать вопрос о временном изъятии ребенка из семьи.

Мальчика могут временно забрать у родителей / Facebook/policeLG

Ранее на Луганщине задержали нелюдя, издевавшегося над ребенком.