"За плохое поведение": на Луганщине отец посадил на цепь 6-летнего ребенка

Отец беззащитного малыша пожаловался, что тот его не слушал и портил мебель.
В селе Айдар-Николаевка Луганской области отец "за плохое поведение" посадил на цепь своего 6-летнего сына.
Ребенка цепью обвили вокруг пояса и приковали в коридоре к входной двери дома, в таком состоянии его и нашли полицейские во время проведения операции Безопасное лето и осуществления профилактических мероприятий по проверке лиц, склонных к домашнему насилию.
По словам отца ребенка, к такому "методу воспитания" он прибегал не первый раз – мол, ребенок не реагирует на его замечания и повреждает имущество.
Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook сообщил, что мать ребенка – 1992 г.р., ее муж – 1982 г.р., работает механизатором.
Ребенка обследовали медики, представителями службы по делам детей будут решать вопрос о временном изъятии ребенка из семьи.
Ранее на Луганщине задержали нелюдя, издевавшегося над ребенком.