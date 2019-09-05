Побег, задержание и раненый коп: на Львовщине поймали опасных зеков

На Львовщине задержаны опасные зеки-беглецы, ранен коп / УНИАН

В среду, 4 сентября, возле села Междуречье Львовской области сотрудник Жидачевского отделения полиции сержант Олег Франкив, находясь вне службы, пытался задержать опасных преступников, которые сбежали из колонии, и получил удар ножом в грудь.

Правоохранитель увидел мужчин, похожих на зеков-беглецов, у моста через реку Стрый, сообщил о них в отделение полиции, а потом подошел к ним и предложил пройти в полицию для установления личностей, однако они отказались, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Львовщине.

По данным ведомства, после этого коп сам решил задержать подозреваемых, однако они сопротивлялись, и один из мужчин ударил правоохранителя ножом в левую сторону грудной клетки.

Потом на место происшествия прибыли полицейские и задержали злоумышленников, ими оказались мужчины, которые 3 сентября сбежали из Николаевской исправительной колонии - осужденные 20-летний житель Киева и 26-летний житель Житомирщины.

Пострадавший коп попал в больницу, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Напомним, в конце августа в городе Першотравенск Днепропетровской области произошел взрыв в задней части автомобиля Mitsubishi Outlander местного начальника полиции, правоохранитель выжил.