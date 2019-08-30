На Днепропетровщине взорвалось авто с полицейским внутри

Когда полицейский сел за руль, прозвучал взрыв в задней части авто / facebook/PoliceDniproRegion

В городе Першотравенск Днепропетровской области неизвестные подложили взрывчатку в автомобиль местного начальника полиции.

Инцидент произошел утром 30 августа – когда коп сел за руль авто, через 30 секунд прогремел взрыв в задней части машины, сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

В результате взрыва был поврежден автомобиль Mitsubishi Outlander, полицейский остался жив. На место происшествия выехали руководство областной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего)", - сказано в сообщении.

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