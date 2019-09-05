Полиция нагрянула с обыском в Укрэнерго: названа причина

Полиция провела обыски в Укрэнерго / 112.ua

Утром 5 сентября в офис Национальной энергетической компании Укрэнерго в Киеве пришли следователи Нацполиции с обысками.

Правоохранители на несколько часов заблокировали работу компании, изьяли документы, и потребовали доступ к офисной технике, сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Разрешение на обыски дал Печерский райсуд Киева почти четыре недели назад (12 августа) в уголовном производстве, которое было открыто десять месяцев назад - в октябре 2018 года. При этом пока остается неясным, в каких именно правонарушениях подозревают работников Укрэнерго и вред они причинили", - сказано в сообщении.

В свою очередь, в полиции на своей странице в Facebook сообщили причину визита – следователи разоблачили "схему" присвоения должностными лицами Укрэнерго государственных средств.

"В рамках уголовного производства было установлено и задокументированы факты преступной деятельности должностных лиц энергетической компании во время проведения конкурсных торгов по закупке товаров, работ и услуг для нужд предприятия. По предварительным данным сумма ущерба составляет более 40 млн гривен", - сообщили в полиции.

Правоохранители проводят также обыски на территории Киева, Харькова, Львова и Киевской области в офисных помещениях и по месту жительства лиц, причастных к противоправной деятельности, продолжается досудебное расследование.

Ранее стало известно, сколько украинцы заплатят по новым тарифам на электроэнергию.