Как в Европе: сколько украинцы заплатят по новым тарифам на электроэнергию

Олег Громов

журналист

5 сентября 2019, 11:37

В лучшем случае нас осенью ждет минимальное снижение, не больше, чем на 10%, а в перспективе платить будем гораздо больше.

тарифы, электричество, счетчик
У Зеленского не планируют сильно снижать тарифы на электроэнергию

С 1 сентября 2019 года Национальная комиссия по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭ) понизила тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей на 20 копеек до 11,6 копеек за один кВт час.

Представитель президента в правительстве Андрей Герус на днях заявил, что таким образом и тариф на электрическую энергию для населения также в ближайшее время может быть снижен на 20 копеек. Также господин Герус считает, что в сентябре будет принято решение, которое учтет эффект падения мировых цен на уголь и это изменит ценообразование  на электроэнгергию.   

Действительно, с начала года цена угля на мировом рынке упала на 45%. "Такое решение даст еще дополнительный положительный эффект для украинских потребителей", - считает он, имея в виду и возможности для дальнейшего снижения цен на электроэнергию для бытовых потребителей.

Нужно отметить, что в некоторых СМИ также стала появляться информация о том, что цены на электроэнергию в Украине именно для населения можно вполне и без всякой опаски снижать в три раза. Возможно, пресса путает трехразовое снижение распределения электроэнергии для предприятия Укрэнерго с таким же трехразовым снижением цен для населения. Это разные вещи.

МАКСИМУМ - МИНУС 10%

Произойдет ли вообще подобное снижение тарифов и что ожидать нашим рядовым потребителям электроэнергии в ближайшие месяцы?

Как заявил Главреду энергетический эксперт Дмитрий Марунич, конечно же, ни о каком снижении цен на электричество в три раза для обычных украинцев говорить ни в коем случае нельзя:

Читайте такжеОт коммуналки до доллара: эксперты рассказали, на что подскочат цены"Действительно, тариф на распределение электроэнергии для Укрэнерго был снижен в три раза. В любом случае тарифы для населения тоже будут снижены. И господин Герус тут прав – на 20 копеек за кВт. час. Таким образом, тариф для населения должен стать меньшим где-то на 10%. Но когда это будет, я сказать не берусь".

С Дмитрием Маруничем согласен независимый энергетический эксперт Валентин Землянский. Он отметил Главреду, что тариф на электроэнергию для населения действительно станет дешевле на 20 копеек за кВт и произойдет это очень скоро:

"Новый состав правительства может также может повлиять на принятие иных решений на рынке производства и распределения электроэнергии и тогда для населения может произойти ещё некоторое снижение тарифов. Хотя я думаю, что все пока останется так как есть", - сказал Землянский.

ДО ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ

А вот другой аналитик, ведущий эксперт энергетических программ Центра им. А. Разумкова Виктор Логацкий заявил Главреду, что снижение цен на распределение электроэнергии для Укрэнерго вовсе не означает, что тариф для населения будет также снижен:

Читайте такжеПодорожание на 50-100%: как рынок электроэнергии отразится на платежках населения"Это вещи не взаимосвязанные. Более того, хочу вам напомнить, что промышленные предприятия и фирмы в нашей стране фактически субсидируют население, беря на себя гораздо большую плату за электроэнергию. Цена киловатта для обычных потребителей в Украине и так остается самой низкой в Европе и, наоборот, она со временем должна будет возрастать, а для промышленности — снижаться".

Как известно, 5 июня 2019 года еще старый состав Кабинета Министров возложил специальные обязательства по поставке электроэнергии для нужд населения с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании Энергоатом, Укргидроэнерго, Укрэнерго и операторов распределения. Это решение, как отмечали тогда эксперты и чиновники, позволило не поднимать цены на электроэнергию для населения. А вот, что будет в 2021 году, тем более сказать не возможно. Может быть, для населения тогда тарифы на электроэнергию значительно и повысятся. Хотя это произойдет еще не скоро.

Но на сегодняшний день понятно одно: очевидно скоро цены на электроэнергию для обычных потребителей все-таки снизятся, правда, лишь на 10%.

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