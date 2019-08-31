В Украине меняют тарифы на электроэнергию: у Зеленского раскрыли детали

В НКРЭКУ понизили тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей

Представитель президента в правительстве Андрей Герус сообщил о том, что в НКРЭКУ понизили тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей почти на 20 коп, до 11,6 коп за кВт-час.

Он пояснил, что тариф всех бытовых потребителей будет снижен почти на 20 коп. При этом в НКРЭКУ по факту шел поиск, кто будет финансировать "зеленые" тарифы соответствующих "зеленых" производителей.

"А это уже почти 30 млрд грн в год. Ранее эти "зеленые" тарифы через тариф Укрэнерго было возложенные на небытового потребителя. Теперь, в результате Постановления Правительства и Постановления НКРЕКП, часть "зеленых" тарифов будет оплачиваться небытовыми потребителями, а большая часть – Энергоатомом и Укргидроэнерго", – написал Герус в Facebook.

Читайте такжеВладельцам малых наземных СЭС вернули "зеленый тариф"Он добавил, что в результате принятия тарифов никакие предприятия-потребители не получили никаких льгот, хотя такой вариант также рассматривался.

"Но Офис Президента выступил против такого решения и нам удалось убедить принять решение, которое будет иметь одинаковый эффект для всех бытовых потребителей, как для соседней школы и больницы, так и для крупного металлургического завода", – отметил Герус.

По его словам, нерыночно дешевой электроэнергии небытовые потребители также не получили.

"Стоит помнить, что сейчас тарифы на э/э для предприятий и бюджетных учреждений в 2-3 раза больше, чем для населения (2,5-3 грн против 1,08 грн). За прошлый год небытовые потребители заплатили более 50 млрд грн специальных субсидий (более свой рыночный тариф), за счет которых финансировались низкие тарифы на э/э для населения", – написал представитель президента в Кабмине.

Он считает, что в решении проблем рынка электроэнергии должна принимать участие не только государственная генерация, но и частная.

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"Поэтому, надеюсь, в сентябре будет принято решение, которое учтет эффект падения мировых цен на уголь, ведь с начала года цена угля упала на 45%. Такое решение даст еще дополнительный положительный эффект для украинских потребителей", – добавил Герус.

Напомним, ранее директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич во время чата в Главреде объяснил, что и как команде Зеленского делать с тарифами.