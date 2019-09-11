В Николаеве бизнесмен "потерял" около 1 млн гривен - СМИ

В Николаеве из авто бизнесмена украли около 1 млн гривен, узнали журналисты / novosti-n.org

В среду вечером, 11 сентября, в Николаеве у херсонского бизнесмена из автомобиля украли сумку, в которой было около 1 млн гривен.

Бизнесмен припарковал свое авто Hyundai на ул. Гражданской, оставил в нем сумку с деньгами и ушел по делам, а когда вернулся - увидел разбитое стекло и обнаружил пропажу денег, сообщают Новости N.

По данным издания, предприниматель приехал в Николаев из Херсона по бизнес-делам.

"…обнаружил, что у автомобиля разбито стекло водительской двери, а из салона исчезли сумка и пакет, в которых находилось в общей сложности около миллиона гривен…", - отмечается в материале.

Напомним, в конце августа в Соломенском районе Киеве неизвестные злоумышленники напали на гражданина Узбекистана, выстрелили ему в ногу, отобрали сумку с крупной суммой и уехали на внедорожнике.